▲ 【復星系】復星昨與北京國資委探討合作 否認監管部門要求摸底、CFO：近期沽股為改善資產組合

日前外電引述消息指，中國監管部門正要求商業銀行和部分國企梳理與復星系內企業的業務往來。復星國際 （00656） 否認該消息，並 回應指所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。與此同時， 復星集團昨亦公布拜會北京市國資委，雙方就有關合作情況進行了工作交流。

復星集團昨日在官網公布，在昨（ 14日）上午， 復星黨委書記、復星國際副總裁祝文魁在北京拜會了北京市國資委有關領導。雙方圍繞復星與北京市國有企業在醫藥健康、消費、科技、金融等領域長期以來開展的合作，以及參與國企混改工作推進情況進行了深入交流，並就未來加強合作、推動項目在北京加快落地進行了探討。

不過，復星系仍然下瀉，復星國際昨日跌6.9%，報4.56元，續創9年低；復星醫藥 （02196） 跌2.4%，復星旅遊文化 （01992） 跌6.7%。

復星 表示，已通過多個渠道向監管機構求證，中國銀保監會未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。

另外，就復星國際 （00656） 系內近期大舉出售資產，令多家復星系上市公司股價大瀉一事， 復星國際執行總裁、CFO龔平表示，復星近期看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。

可是，集團也注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即長期動態優化。

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編輯：姚卓然