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【復星系】復星否認監管部門要求摸底、惟復星國際照挫4%　CFO：近期沽股為改善資產組合

股市 10:09 2022/09/14

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【復星系】復星否認監管部門要求摸底、惟復星國際照挫4%　CFO：近期沽股為改善資產組合

日前外電引述消息指，中國監管部門正要求商業銀行和部分國企梳理與復星系內企業的業務往來。復星國際 （00656） 否認該消息，並回應指所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。

不過，復星系仍然下瀉，復星國際現跌4.5%，報4.68元，續創9年低；復星醫藥 （02196） 跌3.3%，復星旅遊文化 （01992） 跌2.2%。

復星表示，已通過多個渠道向監管機構求證，中國銀保監會未要求商業銀行摸底復星的財務敞口，銀保監部門也未收到任何有關於此的通知。

內地監管機構據報向內銀、國企摸底與復星系往來、掌舵人郭廣昌：近日結束數月海外差旅回上海、可看【下一頁

另外，就復星國際  （00656）  系內近期大舉出售資產，令多家復星系上市公司股價大瀉一事，復星國際執行總裁、CFO龔平表示，復星近期看似頻繁的減持和出售是過去幾年堅持投退平衡的財務戰略的延續，動態梳理和優化資產組合，是復星持之以恒的工作，並非僅為了應對目前的市場環境而作為。

可是，集團也注意到，複雜的外部環境，加大了輿論對集團資產處置的關注度，導致了片面的解讀個別資產處置行為，而忽視了集團資產優化的大原則，即長期動態優化。

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編輯：姚卓然

H股 港股 減持 復星旅遊文化（01992） 復星醫藥（02196） 復星國際（00656）

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