【美國加息】Cathie Wood：加息遏通脹是錯誤、更擔心通縮問題　馬斯克回覆：應減息0.25厘

▲ 【美國加息】Cathie Wood：聯儲局加息遏通脹是錯誤、更擔心通縮問題 美國正值衰退將緩和物價上升壓力

科技股「女股神」兼ARK Invest創辦人Cathie Wood認為，美國聯儲局加息以壓低通脹是一個錯誤，聯儲局主席鮑威爾不應將目前的通脹環境，與上世紀70年代末至80年代初相提並輪，當年的儲局主席沃爾克將利率升至很高水平以遏通脹，但她不相信目前儲局的任務與當年一樣，她反而更擔心通縮問題。

Wood指，消費物價指數是一個滯後的經濟數據，面對商品價格及物流運輸價格下跌，加上金價企穩，反映供應鏈推動的通脹正趨溫和，同時美國經濟很可能已步入衰退，這將會降低物價上升的壓力。

具顛覆性的創新股票價值未來料急升

她估計，環球具顛覆性的創新股票目前僅價值8萬億美元，預期有關資產會在未來至10年升值至200萬億美元。

另外，Wood周一在Twitter上寫道「通縮正在發展」（Deflation in the pipeline），獲美國電動車Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克回覆指，儲局應減息0.25厘（Drop 0.25%）。

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編輯：陳韻妍、余倩敏