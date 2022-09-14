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【異動股】國美零售急瀉兩成　約1億A股資產被法院凍結、黃光裕近期多次減持

當炒股 09:59 2022/09/14

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【異動股】國美零售急瀉兩成　約1億A股資產被法院凍結、黃光裕近期多次減持

國美零售 （00493） 股價跌逾兩成，低見0.187元，創歷史新低。A股上市的中關村（深：000931）昨公布，國美電器所持有的1427萬股中關村股份被法院再次凍結，相當於國美電器持股的25.72%，以中關村現價約7元人民幣，該批被凍結的股份市值約1億元人民幣。

至早上9時50分，國美零售跌21%，報0.192元，成交逾4億元，最新市值約69億元。

國美大股東黃光裕近期動作連連，8月宣布向國美零售出售兩項物業，並兩度申報減持國美零售，涉及約20億股，持股股權由54.06%跌至47.88%，每股平均作價分別為0.253元和0.25元。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力

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【國美493】掌舵人黃光裕趁國美零售上周大插兩成勁沽8億股、佔當日成交約28%　去年起累套6.6億元

【國美493】國美零售今停牌、以待刊發內幕消息　旗下互聯網家裝公司「打扮家」據指全線業務暫停（第二版）

編輯：麥德銘

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港股 A股 異動股 中關村（深：000931） 國美零售（00493）

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