▲ 【異動股】國美零售急瀉兩成 約1億A股資產被法院凍結、黃光裕近期多次減持

國美零售 （00493） 股價跌逾兩成，低見0.187元，創歷史新低。A股上市的中關村（深：000931）昨公布，國美電器所持有的1427萬股中關村股份被法院再次凍結，相當於國美電器持股的25.72%，以中關村現價約7元人民幣，該批被凍結的股份市值約1億元人民幣。

至早上9時50分，國美零售跌21%，報0.192元，成交逾4億元，最新市值約69億元。

國美大股東黃光裕近期動作連連，8月宣布向國美零售出售兩項物業，並兩度申報減持國美零售，涉及約20億股，持股股權由54.06%跌至47.88%，每股平均作價分別為0.253元和0.25元。

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編輯：麥德銘