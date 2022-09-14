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【美國加息】「新債王」岡拉克憂儲局猛加息反拖累經濟　料美股將下跌兩成至10月中旬

股市 09:23 2022/09/14

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【美國加息】「新債王」岡拉克憂儲局猛加息反拖累經濟　料美股將下跌兩成至10月中旬

美國8月通脹超預期，觸發股債雙殺，道指昨挫1276點，2年美債息更衝至近3.8厘，市埸對聯儲局加息預期升溫，甚至認為9月加息1厘的機會增加。有「新債王」之稱的DoubleLine Capital創辦人兼行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）擔心聯儲局加息步伐太快，會過度影響經濟。

岡拉克表示，雖然他預期下次聯儲局將加息75基點，但更喜歡25個基點。他擔心聯儲局猛加息會過度影響經濟，認為市場還未有足夠的時間去觀察加息所帶來的影響。

他認為，美股將會下跌兩成至10月中旬，而過去半年，對標普500指數持中性態度，目標為3000點，並且會購買長期國債去應付通縮風險，因其風險較兩年前高很多。同時，一旦美元跌穿200天綫，便購買歐洲及新興市場股票。標普500指數昨收報3932點，跌4.3%。

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編輯：姚卓然

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經濟 美國聯儲局 加息 美股 股票 岡拉克 標準普爾500指數
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