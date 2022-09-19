招商永隆銀行力拓金融科技　升級「一點通」手機銀行服務

獎項：最佳零售銀行服務—流動理財及證券服務



隨着金融科技迅速發展，以應用程式功能代替傳統銀行服務已成為大趨勢。招商永隆銀行作為招商銀行中國內地境外最大的財富管理平台，不斷加大金融科技投入，透過科技促進創新，協助研發新的產品和服務，為市場不斷推出高效、優質的綜合金融服務。



招商永隆銀行零售金融總部總裁兼零售銀行部總經理林淑芬表示，招商永隆銀行以「招商永隆銀行一點通」手機App（下稱「一點通」）為核心服務平台，進一步實現港美A股一站式交易、港美A股保證金融資服務、新股資訊專區、精選基金榜單、智能投資顧問、跨境滙款和全新流動保安編碼、遙距開戶等功能，為客戶提供方便快捷、安全及多元化的財富管理手機銀行服務，讓應用場景更加豐富便利。



一站式便捷投資理財 業界夥伴協同發展



「一點通」為客戶提供便捷的投資理財服務，除了貫通全球市場投資產品的買賣功能外，亦具備其他投資所需的配套服務。



林淑芬舉例：「無論是證券、基金均可進行免費即時報價及自由篩選並作詳細比較，快捷方便進行投資交易。我們更會於官方網站、一點通、本行微信公眾號等渠道定期發布研究報告，包括市場熱門股的深度追蹤研究、投資策略專題研究報告、ETF市場月度概況及熱門ETF榜單等，助客戶捕捉每個市場機遇，因此成功在眾多同類App中脫穎而出。」

▲ 林淑芬表示，招商永隆銀行因應流動理財趨勢，持續加大金融科技投入，聚焦優化「一點通」手機銀行服務，不斷提升客戶投資理財配置的效率和體驗。

此外，考慮香港本地擁有多個具知名度的金融財經平台，為投資者提供全面的全球投資產品資訊及分析工具等，招商永隆銀行今年與其中一間投資用戶經常瀏覽的香港本地金融財經平台進行「App Call App」證券交易服務，希望藉此提升招商永隆銀行具備多元化及專業證券流動服務的對外形象，並進行引流轉化潛在客戶。



「以客戶為中心」 持續打造綫上財富管理能力



林淑芬指招商永隆銀行堅持「以客戶為中心」的理念，從滿足客戶需求和提升客戶體驗出發，持續打造綫上財富管理能力。



為了成為客戶提供最佳體驗的銀行，招商永隆銀行將繼續投放資源在各種金融科技項目，以全面數碼化為目標，對準不同的市場，為各個客群提供最佳的數碼銀行服務。



林淑芬稱：「順應數碼化趨勢及跨境客群特性，我們以『一點通』為客戶經營的主陣地，持續優化遙距開戶服務及綫上投資功能，不但為客戶提供豐富的市場資訊，更針對綫上證券、財富管理、支付結算等業務持續推出多種活動，並提升各類產品滲透率。」



林淑芬表示，招商永隆銀行將緊隨母行招商銀行的步伐，聚焦「財富管理、金融科技、風險管理」三個能力建設，以客戶為中心，堅持以創新驅動，為中國內地及香港客戶提供便利、個性化和定制化的跨境金融服務，朝着成為「香港一流客戶體驗銀行」的目標進發。

▲ 招商永隆銀行以「招商永隆銀行一點通」手機App為核心服務平台，持續優化其綫上理財及投資功能，助客戶實現投資理財目標。

智能投資顧問新趨勢



近年智能投資顧問服務成為理財新趨勢，招商永隆銀行推出智能投資顧問服務「智投易」，該服務可根據客戶的風險承受能力及投資偏好等數據，透過演算法模型作出詳細分析，量化分析客戶的風險承受能力和投資偏好等數據，提供超過1,000隻基金的歷史表現及風險因素等，挑選出合適的基金組合建議，幫助香港及跨境客戶在眾多基金中挑選適合的產品，助力實現投資理財目標。



忠告：借定唔借？還得到先好借！

投資及外滙兌換涉及風險。

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風險披露聲明



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