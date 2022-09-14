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【ET開市直擊】美國CPI出爐股市大震 美股急插、港股怎自保？（附Time code）

股市 11:12 2022/09/14

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美國8月CPI出爐，達8.3%，超出市場預期，令原先預計通脹見頂的市場措手不及，野村更成為首間估計聯儲局下周會加息1厘的華爾街大行；適逢今日是08年雷曼兄弟引發金融海嘯的14周年，美股再度急瀉，道指大瀉近1300點，恒指黑期應聲跌近500點。美股會否現股災？港股有冇力守萬九關？獨立股評人盧嘉偉（Reed）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：12 - 港股今日焦點速覽　
00：49 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：01 - 亞太股市早段市況速報
02：40 - 美國8月CPI解讀
07：23 - 美國聯儲局加息0.75厘機會較大     中期選舉前避免市場恐慌
08：02 - 無論加息0.75厘或1厘     料美股均會重返6月低位
12：07 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：49 - 憧憬內地救市措施     實際對大市「救唔到幾多」
13：41 - 內地消費、投資信心弱　關乎清零政策不明朗
14：55 - 中港股最大提振因素：內地清零政策會否放寬或免除
15：31 - 港股料跟美股落　資金泊回揸現金
16：38 - 網易 （09999） 、騰訊 （00700） 遊戲版號獲批
17：29 - 騰訊 （00700） 與大市「生死與共」
18：07 - 騰訊 （00700） 遊戲業務動力減慢　受內地限打機措施限制
18：46 - 騰訊 （00700） 遊戲版號獲批僅對氣氛、心理上有提振
19：22 - 拜登簽令擴大生物製造抗華　藥明系大跌
21：13 - 拜登行政命令累藥明生物 （02269） 急跌　反映市場信心不足　
21：47 - 拜登更大機會透過稅務優惠、補貼吸引美企用美國藥廠
22：36 - 藥品開發至少5-10年難一下子斷纜　內地藥廠仍比美國成本低
23：52 - 料美企仍會沿用內地藥廠　對於中資藥股業務短期影響不大
25：06 - 港股開市前市況速報
26：16 - 新股叮噹健康 （09886） 送藥業務難敵巨頭美團 （03690） 、平安好醫生 （01833）
29：32 - 新股叮噹健康 （09886） 策略：今日有賺宜減持　睇好不宜即日追入
30：46 - 港股開市初段市況速報
31：22 - ET個股推介：中電信 （00728）
35：50 - 觀眾問股：恒指又要跌至18000點？
38：05 - 觀眾問股：中海油 （00883） 冇貨咩價位可入？
39：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 長線咩位可買入？
40：45 - 觀眾問股：平保 （02318） 45元有貨上望目標？
43：10 - 兩會為內地政策轉變好時機     10月改變「清零」
45：51 - 觀眾問股：新地 （00016） 有貨    績後上望多少？
48：14 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 怎部署？中線可買入？
49：53 - 觀眾問股：20大有咩股份可以預先留意？
53：12 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 140元有貨可繼續持有？
55：53 - 觀眾問股：中移動 （00941） 可繼續強勢？
58：12 - 觀眾問股：友邦 （01299） 冇貨點睇？
59：21 - 港股開市初段市況速報
1：00：08 - 消息股：中金公司 （03908） 、佐丹奴 （00709）
1：00：55 - 財經日誌提提你
 

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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