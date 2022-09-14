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外貿壓力持續釋放

宏觀解讀 08:30 2022/09/14

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受到去年基數效應影響，2022年8月中國出口同比增速從7月的18%回落至7.1%。剔除基數效應對出口的影響後發現，中國強勁的出口增速已經出現拐點，雙位數增長階段恐將告一段落。未來幾個月中國外貿壓力還將持續釋放，出口增速可能將在一段時間內保持個位數增長。同時，考慮到全球不確定性深度積聚，不排除個別月份出現異常狀況的可能。

首先，美元強勢升值背景下，人民幣匯率變化對出口增長的正面影響漸趨弱化。本輪人民幣兌美元實際有效匯率貶值出現在今年2月底，與之相伴，中國上半年出口貿易延續去年強勢勢頭並保持雙位數增長水準。然而，受人民幣相對一籃子貨幣持續走強的影響，這一效應正在弱化行，導致了中國出口耐用品（以中間品和資本品為主）相對其他主要出口國的商品價格顯著抬升。

其次，外需轉弱將拖累中國出口表現。考慮到高通脹影響下，全球貨幣及財政政策的同步收緊，氣候異常和能源危機對經濟供應端的持續干擾，以及全球疫情反彈的不確定性仍存，全球整體外需轉弱將對中國出口造成一定負面影響。首先，中國PMI新出口訂單資料在6月衰退收窄後未能進一步扭轉疲弱局勢，7、8兩月衰退反而持續加快。其次，OECD國家加權平均GDP增長對中國淨出口同比增長的彈性係數為3.3，反映了外需變化對中國淨出口增長呈現顯著正相關。考慮到OECD成員國主要以歐洲國家為主，歐元區經濟壓力下行將促使總需求轉弱，拖累中國淨出口增長。最後，東盟作為中國最大的交易夥伴，對中國製造業商品長期存在較高的依賴度。然而，由於美國強勢加息以及全球能源危機的價格傳導影響，導致東盟國家經濟下行壓力正在逐漸放大，進而拖累中國出口貿易。

最後，全球供應鏈壓力下滑及價格因素消退導致主要經濟體對中國的出口替代性增強。隨著歐美放開疫情管控，歐洲供應鏈體系加快恢復。進入夏季，能源短缺的威脅導致歐元區不得不加快自身能源供應建設，且對美國能源進口的依賴也有所加大，也進一步刺激了美國局部能源供應瓶頸恢復。同時，受到高通脹的持續影響，美國國內也正加速解決供應鏈瓶頸問題。此外，國內貿易端供應鏈瓶頸壓力部分制約了中國出口競爭力。此外，能源危機和氣候異常具有普遍性，價格因素對全球貿易條件的傳導影響在主要經濟體間具有一定同步性，使得本輪價格因素給中國帶來的出口「比較優勢」可能並不顯著。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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