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【美國加息】前財長薩默斯︰加息1厘比加0.5厘更能加強儲局公信力　市場最新料加息1厘機率達33%

宏觀解讀 09:27 2022/09/14

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【美國加息】前財長薩默斯︰加息1厘比加0.5厘更能加強儲局公信力　市場最新料加息1厘機率達33%

美國8月CPI按年增8.3%，從高位回落速度未及市場預期的8%，市場憂慮下周美國加息力度再增。美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）認為，9月加息0.75厘是合適的，但若硬要他在加息0.5厘及1厘當中作出選擇，他會直指選擇加息1厘，因這可增強聯儲局的公信力。

美國8月CPI按年放緩至8.3%　按月升0.1%　超預期，詳情請看︰【下一頁】

薩默斯表示，美國通脹數據顯示美國存在嚴重的通脹，通脹中值有史以來最高。他指，利率不升至接近4厘，無法解決通脹問題。在這情況下，他認為「早加早著」，快速行動比緩慢行動好。

他又表示，在9月核心通脹有可能超過7%的情況下，擔心4厘的聯邦基金利率未足令脹通回落至2%。

至於根據利率期貨市場最新顯示，9月加息1厘的機會率，已由一日前的0%升至33%，加息0.75厘的機會率則由1日前的91%跌至67%。

【美股焦點】美國8月份通脹較預期強勁　分析師對美股受惠暫停加息期望恐落空

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩

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