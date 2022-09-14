▲ 【中概股審計】據報美國PCAOB人員最快今周來港 查閱在美上市中概股審計底稿

據《彭博》引述消息人士報道，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查人員可能最快於今周抵達香港，並根據中美上月底達成的協議啟動檢閱在美上市中概股公司審計底稿。

及後，當局官員們必須判定他們是否獲得了充分的資料，可以認定受檢中國公司合規。據悉，PCAOB要求審查最近一個財年的資料量，又會訪問所屬核數師等。

德勤、普華永道、安永和畢馬威等會計師事務所已安排小組應對美方到場檢查。由於防疫隔離要求不如中國內地嚴格，香港被選為檢查地點。不過，目前尚不清楚PCAOB官員是否會獲豁免香港三天的酒店檢疫以及隨後的四天的居家醫學監測。

早前有傳阿里巴巴 （09988） （美：BABA）、京東 （09618） （美：JD）及百勝中國 （09987） （美：YUMC）等在美國上市的中資公司被選中進行首輪審計檢查。

PCAOB發言人拒絕就此發表評論，四大會計師事務所的代表也不予置評。

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編輯：姚卓然