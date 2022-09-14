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【港股市況】恒指黑期跌近500點　阿里巴巴ADR較港低逾3%（不斷更新）

股市 07:55 2022/09/14

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港股市況不斷更新

美國通脹超預期，道指大瀉近1300點，港股今早若跟足ADR走勢，恒指料低開465點，恒指料開報18860點，再次跌穿19000點水平。滙豐 （00005） ADR折合報47.85元，較港收市價低1元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報300.65元，較港收市價低4.15元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.79元，較港收市價低3.41元或3.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【07：55】【配股集資】宏光半導體折讓約19%配售最多2000萬股　淨籌約6240萬元

【07：45】恒指黑期跌488點，報18835點，道指期貨升30點，報31242點。

【07：45】港股ADR收報18860點，跌465點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.85元，較港收市價低1元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報300.65元，較港收市價低4.15元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.79元，較港收市價低3.41元或3.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國8月CPI達8.3%，超預期，反映儲局仍需以強硬的加息手段遏止通脹，美滙指數反彈 ； 美短債息抽升，環球因通脹失控再次急瀉，道指曾挫逾1300點。最終瀉1276點或3.9%，報31104點；標指及納指分別急挫4.3%及5.2%，報3932點和11633點。。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

 

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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