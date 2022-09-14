【港股市況】中海油逆市升3%　國美零售大插兩成　恒生指數跌400點又失19000（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹超預期，道指大瀉近1300點，港股今早跟隨低開近400點。恒指低開393點或2%，開報18933點，又失19000點。科指跌2.6%，報3965點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，周大福全購佐丹奴 （00709） 失效，佐丹奴股價插一成。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：34】折讓逾19%配股的宏光半導體 （06908） ，股價跌逾3%，低見3.77元。

【10：33】【新股IPO】騰訊音樂據報最快下周上市 不額外集資

【10：31】正商實業 （00185） 突抽升2成，高見2.45元，觸發市調機制，成交251萬元。

【10：29】復星 （00656） 跌幅擴大至6%，破底低見4.6元。

【10：21】中海油 （00883） 逆市升3%，高見10.24元。

【10：20】半新股中國中免 （01880） 逆市升逾1%，高見183.9元創上市後新高。

【10：15】港股早段曾跌近500點，低見18837點，最新跌幅略收窄至約400點，報18915點。

【10：10】藥明康德 （02359） 最新反彈逾3%，高見71.55元；藥明生物 （02269） 跌幅略收窄至逾3%

【10：02】中海油 （00883） 升幅擴大至逾1%，早段高見10.1元，為表現最好藍籌。

【10：01】【異動股】國美零售急瀉兩成 約1億A股資產被法院凍結、黃光裕近期多次減持

【09：56】創科 （00669） 早段挫9%，低見90元，暫為表現最差藍籌。

【09：54】阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾1%，300元關口爭持；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 挫半成。

【09：51】復星系未止跌，復星國際 （00656） 跌4%，破底低見4.62元；復星醫藥 （02196） 跌逾3%；復星旅遊文化 （01992） 跌0.7%。復星回應指所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。

【復星系】內地監管機構據報向內銀、國企摸底與復星系往來 掌舵人郭廣昌：近日結束數月海外差旅回上海（第二版）

【09：50】新東方在綫 （01797） 逆市反彈半成，高見33.05元。

【09：48】【新股IPO】叮噹健康9886首掛升1% 每手帳面賺90元

【09：45】國美零售 （00493） 跌21%，低見0.187元破底，早段成交3.9億元。

【09：43】中手游 （00302） 逆市升近6%，高見2.06元。國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，中手游《鎮魂街：天生為王》獲批。

【09：41】港股早段跌逾400點，報18895點，跌431點；科指跌2.5%，報3965點。

【09：39】電動車個別發展，理想汽車 （02015） 逆市升3%；蔚來 （09866） 升逾2%；小鵬汽車 （09868） 跌0.3%。

【09：37】港交所 （00388） 跌3%，跌穿300元，破底低見298元。

【09：36】三桶油個別發展，中海油 （00883） 逆市靠穩升0.5%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾1%。

【油價】拜登政府傳計劃80美元托油價 買回原油作儲備 油價低位彈

【09：34】國美零售 （00493） 早段跌幅擴大至17%，破底低見0.198元。

【09：32】藥明生物 （02269） 股價再跌逾4%，低見50.4元。藥明康德 （02359） 破底低見66.95元後回穩。

【09：30】【平台經濟股】美團挫逾2% 人社部等對11間平台企業 就保障勞動權益開展行政指導

【09：30】中金 （03908） 股價早段跌逾6%，低見13.2元。

【券商股】中金公司建議供股集資270億元人民幣 每10股配售最多3股 供股價較收市價折讓24%

【09：28】【互聯網監管】騰訊低開逾1%考驗300關 網易、騰訊遊戲版號終獲批、新聞出版署9月批出73款遊戲版號

【09：28】國美零售 （00493） 低開逾9%，開報0.22元破底。

【09：25】叮噹健康 （09886） 今日首掛，開報12.34元，較招股價12元高出2.8%，以每手500股計，帳面賺170元。

【09：21】恒指低開393點或2%，開報18933點，又失19000點。科指跌2.6%，報3965點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，周大福全購佐丹奴 （00709） 失效，佐丹奴股價插一成。

【佐丹奴Giordano】周大福控股收購佐丹奴國際失效 僅獲46%股東支持不及5成門檻 David Webb暗示要約方計劃另生變掛

【09：13】期指低開456點或2.4%，開報18860點。

【08：40】創美藥業 （02289） 公布短暫停牌。

【08：27】【中概股審計】據報美國PCAOB人員最快今周來港 查閱在美上市中概股審計底稿

【07：55】【配股集資】宏光半導體折讓約19%配售最多2000萬股 淨籌約6240萬元

【07：45】恒指黑期跌488點，報18835點，道指期貨升30點，報31242點。

【07：45】港股ADR收報18860點，跌465點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.85元，較港收市價低1元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報300.65元，較港收市價低4.15元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.79元，較港收市價低3.41元或3.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國8月CPI達8.3%，超預期，反映儲局仍需以強硬的加息手段遏止通脹，美滙指數反彈 ； 美短債息抽升，環球因通脹失控再次急瀉，道指曾挫逾1300點。最終瀉1276點或3.9%，報31104點；標指及納指分別急挫4.3%及5.2%，報3932點和11633點。。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

責任編輯︰梁浩碩