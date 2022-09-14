【恒指夜期+北水】恒指夜期跌7點　北水錄49.6億元淨流入　下半年以來單日最多　買中海油（不斷更新）

北水錄得49.6億元淨流入，為下半年以來淨流入最多的一個交易日。中海油 （00883） 有8.4億元淨流入，藥明生物 （02269） 及理想汽車 （02015） 分別錄得7.7億元及2.2億元淨流入。北水淨流出方面，快手 （01024） 及吉利 （00175） 分別錄得1億元及0.9億元淨沽盤。

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阿里巴巴挫逾4% 恒生指數跌479點

美國通脹超預期，道指大瀉近1300點，港股跟跌逾400點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，中海油 （00883） 升逾2%。澳門賭牌截標，濠賭股普遍逆市向好，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升0.4%及0.1%。大市低開393點，開市後走勢走覆向下，曾跌逾500點，恒指全日跌479點，收報18847點，成交937.7億元。科指跌2.8%，報3953點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 周息率

（厘） 中海油 10.16 +2.2 +7 14.6 東方海外 149 +2.3 +1 40.4 銀河娛樂 43.25 +0.4 +1 +0.7 友邦 71.5 -2.7 -40 2.0 滙豐 47.6 -2.6 -41 4.1 阿里巴巴 87.1 -4.5 -66 0

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：40】恒指夜期跌7點，報18801點。

【20：05】恒指夜期跌20點，報18788點。

【18：10】恒指夜期升22點，報18830點。

【16：37】【MPF】駿隆：8月港股基金為淨流入最高資產類別 年初至今表現最佳成份基金回報僅0.5%

【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾4%，中海油 （00883） 升逾2%。澳門賭牌截標，濠賭股普遍逆市向好，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升0.4%及0.1%。恒指全日跌479點，收報18847點，成交937.7億元。科指跌2.8%，報3953點。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

【澳門賭牌】澳門賭牌今截標、現有6大牌主已入標 四太何超瓊何猷龍呂耀東親身入標

【16：00】恒指U盤前跌449點，報18877點。

【15：58】【上市規則】港交所據報考慮降低硬科技公司IPO營收門檻 本月底前或尋求公眾意見

【15：40】雲音樂 （09899） 尾市抽升2成，高見90.25元，成交330萬元。

【15：34】東方海外 （00316） 尾市升幅擴大至逾1%，高見148.5元。

【15：26】火幣科技 （01611） 建議更改公司名稱為「新火科技控股有限公司」，火幣科技逆市升近2%，高見4.3元。

【15：16】港股尾市跌幅略為收窄，恒指最新跌約428點，報18898點，科指跌2.6%，報3965點。

【14：58】【中國中免1880】中國中免：三亞數個免稅店已恢復營運 正高效推進海口免稅城項目

【14：58】【騰訊700】騰訊終有遊戲版號獲批 ATMX中跌幅最小、兼有逾千買盤排隊299元撈底

【14：33】【大行看法】大摩：美CPI超預期令港股步向最悲觀目標價可能性增加 恒指最「熊」潛在跌幅約一成

【14：28】部分濠賭股午後轉升，銀娛 （00027） 升0.1%；新濠 （00200） 升近1%。美高梅 （02282） 升0.2%；金沙 （01928） 跌0.1%；永利 （01128） 跌逾1%；澳博 （00880） 跌0.4%。另外，澳門勵駿 （01680） 逆市升逾57%，高見0.36元。

【14：21】東方海外 （00316） 轉升0.8%；中遠海能 （01138） 升＿逾4%；太平洋航運 （02343） 升逾5%；中遠海控 （01919） 則跌0.4%。

【14：20】港股午後續低位窄幅上落，恒指最新跌約466點，報18860點；科指跌2.8%，報3954點。

【14：16】綠城中國 （03900） 逆市升逾8%，高見17.22元。

【14：09】融眾金融 （03963） 乾升1.1倍，高見0.21元破頂，僅涉6宗成交或近5000元。

【14：09】【大行看法】瑞銀財管將中國股票評級下調至中性 中國經濟復甦之路更為顛簸、人民幣將進一步貶值

【13：26】國美零售 （00493） 午後跌幅擴至23%，破底低見0.187元。

【13：23】大市再跌500點，報18807點，跌519點。科指跌3.3%，報3937點。

【13：19】舜宇 （02382） 跌逾4%，瑞聲 （02018） 公布擬以現金購買存續的2024債券及2026債券，股價跌逾3%。

【13：08】體育用品股下跌，李寧 （02331） 跌近4%；安踏 （02020） 跌逾3%；特步 （01368） 跌近3%。

【13：01】復星國際 （00656） 午後跌幅擴大至一成，破底低見4.4元。

【13：00】港股午後初段跌近485點，報18842點，跌484點；科指跌3.1%，報3945點。

【12：52】恒指黑期跌約524點，報18799點。

【12：47】【AI股】商湯科技於沙特人工智能公司達成合作 資助於沙特興建的高端人工智能實驗室

【12：31】【港元拆息】與樓按相關的一個月HIBOR連升4日、見2.09厘 再創逾兩年半高

【12：00】恒指半日跌492點或2.6%，報18834點，成交521億元。科指跌近3%，報3948點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；中海油 （00883） 逆市升逾2%；國美零售 （00493） 挫近22%破底。

【11：50】中遠海運港口 （01199） 跌逾1%，低見4.97元。

【拒絕收購】傳德國政府仍擬否決中遠海運港口入股漢堡港碼頭 決議將推遲至10月進行

【11：46】港股中午收市前跌約500點，報18827點；科指跌近3%，報3948點。

【11：44】【港交所388】港交所兩年來首跌穿300 野村削目標價

【11：44】【大行報告】中海油逆市走高逾2% 摩通：中海油未來3個月料繼續回購H股、股東回報率達13厘

【11：40】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌逾2%；中移動 （00941） 跌逾1%

【11：38】百勝中國 （09987） 逆市升逾1%，高見409.6元。

【11：37】【澳門賭牌】澳門賭牌競投今日下午截標 金沙威尼斯人遞交標書、股價硬淨跌不足1%

【11：33】阜博 （03738） 挫逾13%，破底低見2.5元，成交3490萬元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1%，深證跌1.5%，創業板指跌2%。

【11：20】【銀行股】東亞中國行長助理陳智仁傳受賄被捕 東亞：個別員工行為、股價跌2%

【11：19】恒指跌幅擴至500點，低見18819點，科指跌3%，報3946點。

【11：14】【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦、歌手JW王灝兒男友遭入稟申請破產 卓悅：葉俊亨家族請破產與集團無關（第二版）

【11：03】【異動｜藍籌股】創科實業挫一成 大客家得寶昨晚大跌

【10：59】快狗打車 （02246） 逆市升近一成，高見7.1元。

【10：53】創科 （00669） 跌幅擴大至一成，低見89.05元。

【10：44】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大，最新跌逾4%，低見87.1元。

【10：39】比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌近4%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌逾3%。

【10：34】折讓逾19%配股的宏光半導體 （06908） ，股價跌逾3%，低見3.77元。

【10：33】【新股IPO】騰訊音樂據報最快下周上市 不額外集資

【10：31】正商實業 （00185） 突抽升2成，高見2.45元，觸發市調機制，成交251萬元。

【10：29】復星 （00656） 跌幅擴大至6%，破底低見4.6元。

【10：21】中海油 （00883） 逆市升3%，高見10.24元。

【10：20】半新股中國中免 （01880） 逆市升逾1%，高見183.9元創上市後新高。

【10：15】港股早段曾跌近500點，低見18837點，最新跌幅略收窄至約400點，報18915點。

【10：10】藥明康德 （02359） 最新反彈逾3%，高見71.55元；藥明生物 （02269） 跌幅略收窄至逾3%

【10：02】中海油 （00883） 升幅擴大至逾1%，早段高見10.1元，為表現最好藍籌。

【10：01】【異動股】國美零售急瀉兩成 約1億A股資產被法院凍結、黃光裕近期多次減持

【09：56】創科 （00669） 早段挫9%，低見90元，暫為表現最差藍籌。

【09：54】阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 跌逾1%，300元關口爭持；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾2%；京東 （09618） 挫半成。

【09：51】復星系未止跌，復星國際 （00656） 跌4%，破底低見4.62元；復星醫藥 （02196） 跌逾3%；復星旅遊文化 （01992） 跌0.7%。復星回應指所謂「監管部門要求摸底復星」純屬子虛烏有。

【復星系】內地監管機構據報向內銀、國企摸底與復星系往來 掌舵人郭廣昌：近日結束數月海外差旅回上海（第二版）

【09：50】新東方在綫 （01797） 逆市反彈半成，高見33.05元。

【09：48】【新股IPO】叮噹健康9886首掛升1% 每手帳面賺90元

【09：45】國美零售 （00493） 跌21%，低見0.187元破底，早段成交3.9億元。

【09：43】中手游 （00302） 逆市升近6%，高見2.06元。國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，中手游《鎮魂街：天生為王》獲批。

【09：41】港股早段跌逾400點，報18895點，跌431點；科指跌2.5%，報3965點。

【09：39】電動車個別發展，理想汽車 （02015） 逆市升3%；蔚來 （09866） 升逾2%；小鵬汽車 （09868） 跌0.3%。

【09：37】港交所 （00388） 跌3%，跌穿300元，破底低見298元。

【09：36】三桶油個別發展，中海油 （00883） 逆市靠穩升0.5%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌逾1%。

【油價】拜登政府傳計劃80美元托油價 買回原油作儲備 油價低位彈

【09：34】國美零售 （00493） 早段跌幅擴大至17%，破底低見0.198元。

【09：32】藥明生物 （02269） 股價再跌逾4%，低見50.4元。藥明康德 （02359） 破底低見66.95元後回穩。

【09：30】【平台經濟股】美團挫逾2% 人社部等對11間平台企業 就保障勞動權益開展行政指導

【09：30】中金 （03908） 股價早段跌逾6%，低見13.2元。

【券商股】中金公司建議供股集資270億元人民幣 每10股配售最多3股 供股價較收市價折讓24%

【09：28】【互聯網監管】騰訊低開逾1%考驗300關 網易、騰訊遊戲版號終獲批、新聞出版署9月批出73款遊戲版號

【09：28】國美零售 （00493） 低開逾9%，開報0.22元破底。

【09：25】叮噹健康 （09886） 今日首掛，開報12.34元，較招股價12元高出2.8%，以每手500股計，帳面賺170元。

【09：21】恒指低開393點或2%，開報18933點，又失19000點。科指跌2.6%，報3965點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，周大福全購佐丹奴 （00709） 失效，佐丹奴股價插一成。

【佐丹奴Giordano】周大福控股收購佐丹奴國際失效 僅獲46%股東支持不及5成門檻 David Webb暗示要約方計劃另生變掛

【09：13】期指低開456點或2.4%，開報18860點。

【08：40】創美藥業 （02289） 公布短暫停牌。

【08：27】【中概股審計】據報美國PCAOB人員最快今周來港 查閱在美上市中概股審計底稿

【07：55】【配股集資】宏光半導體折讓約19%配售最多2000萬股 淨籌約6240萬元

【07：45】恒指黑期跌488點，報18835點，道指期貨升30點，報31242點。

【07：45】港股ADR收報18860點，跌465點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報47.85元，較港收市價低1元或2%。騰訊 （00700） ADR折合報300.65元，較港收市價低4.15元或1.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.79元，較港收市價低3.41元或3.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國8月CPI達8.3%，超預期，反映儲局仍需以強硬的加息手段遏止通脹，美滙指數反彈 ； 美短債息抽升，環球因通脹失控再次急瀉，道指曾挫逾1300點。最終瀉1276點或3.9%，報31104點；標指及納指分別急挫4.3%及5.2%，報3932點和11633點。。

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責任編輯︰梁浩碩