【全新美食】香港星巴克推出全新冰搖特濃咖啡 秋季限定栗子特飲及美食同步登場　

踏入9月，天氣偶爾開始有涼意，星巴克推出四款限定飲品，為秋天揭開序幕。黑糖燕麥奶冰搖特濃咖啡和朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡將黑糖糖漿或朱古力醬加入至燕麥奶，締造兩款口感冰爽的咖啡飲品。秋栗燕麥奶咖啡及秋栗燕麥奶星冰樂®以特濃咖啡和燕麥奶為基底，注入香甜栗子醬，為顧客送上滿載秋意的限定特飲。

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兩款冰搖特濃咖啡、秋栗燕麥奶特飲、Siren Coral Treasure系列及22週年紀念系列由今天起在全線香港及澳門星巴克分店推出。全新輕食同時在全線香港分店登場。Siren Coral Treasure系列三款網上商店限定杯具將於9月20日起在香港星巴克網上商店獨家發售。

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4款秋季限定飲品



四款以燕麥奶精心炮製的全新咖啡飲品，經手工搖製或沖調而成，味道香濃，並帶有絲絲甜意及麥芽風味。

黑糖燕麥奶冰搖特濃咖啡

-星巴克首次於香港推出冰搖特濃咖啡。特意選用口感順滑宜人，風味柔和的黃金烘焙咖啡襯托黑糖糖漿，再注入燕麥奶，芳醇平衡的黃金烘焙咖啡更能帶出黑糖的甜香，營造香濃甘甜的多重層次。配合帶木調香氣的肉桂粉，再與冰塊搖勻，冰爽滋味令人回味無窮。



朱古力麥芽燕麥奶冰搖特濃咖啡

- 這杯朱古力二重奏特別以風味較強烈的特濃烘焙咖啡，結合朱古力麥芽粉和濃稠馥郁的朱古力醬，加入清香的燕麥奶及冰塊搖勻，締造富層次的味覺享受。



秋栗燕麥奶咖啡

-飲品糅合蒸煮燕麥奶、特濃咖啡和濃甜栗子醬，燕麥奶的清香和栗子的烘烤風味完美平衡，帶來不一樣的香濃風味。喜愛冰涼口感的顧客亦可改選咖啡／忌廉星冰樂®基底的秋栗燕麥奶星冰樂®。

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4款秋栗主題的美味輕食及甜點

栗子芝士蛋糕

-軟滑的忌廉芝士混合粒粒甜栗和杏仁片，為軟綿蛋糕增添鬆脆口感。面層綴以栗子忌廉、栗子蓉及栗子粒，為秋季必備的經典甜品。

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栗子鬆餅

-充滿奶油香的鬆餅面層鋪滿粒粒栗子和杏仁，並覆上一圈栗子忌廉，甜而不膩，令味蕾分外滿足。



栗子芭菲

-栗子忌廉、栗子慕斯、栗子蓉、白朱古力及餅乾脆脆層層交織，再以一粒栗子及朱古力牌作結，絲滑中帶鬆脆的口感為每一口注滿幸福。

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栗子牛角包

-這款秋季輕食將香醇的冧酒吉士與栗子蓉混合，並裹在酥軟、富牛油香的牛角包內。面層灑上榛子粉，咬一口便能品嘗多重初秋滋味。

新推出三款鹹點

Omni 新炸魚柳粟米包三明治

-以惹味的粟米包配合金黃酥脆的Omni新炸魚柳、刁草蛋黃醬、番茄片和水耕菜。

烤雞肉牛蒡粟米包三明治

-粟米包的濃郁風味與烤雞片、牛蒡、蕃茄和水耕菜完美搭配，加上香濃的蛋黃醬調味，打造出有營美味的輕便午餐。



Impossible™希臘式豬肉酥

-以希臘的茄子肉醬千層批為靈感，將Impossible™植物豬肉、茄子、蕃茄、菠菜、蒜蓉、洋蔥，以及多種不同香料慢煮成飽滿多汁的餡料，包裹在酥脆鬆香的酥皮中，為您的早、午餐提供更多選擇。

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記者：陳詠妍