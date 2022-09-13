  • 31°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 23:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】信安委任劉健洋出任信託服務及保險行政總裁　此前曾傳擬售香港MPF業務

Hot Talk 23:12 2022/09/13

分享：

分享：

信安委任劉健洋出任信託服務及保險行政總裁。

日前據報擬出售香港MPF業務的信安（Principal），宣佈新的人事任命。信安宣佈，劉健洋由8月28日起出任信安香港行政總裁 — 信託服務及保險一職，負責帶領信安在香港市場的強積金業務。

劉健洋曾於2015年至2020年間擔任信安國際（香港）首席財務官，領導財務、精算、庫務和基金營運多個部門，以及強積金業務的主要併購。

信安又指，劉健洋帶領分銷團隊發展及提升強積金、分銷平台及互惠基金銷售業務。在重新加入信安前，他於2020年至2022年間在Gateway Systems Limited主理國際市場及業務拓展，亦曾在宏利金融集團和蘇格蘭皇家銀行身居要職。

另委任趙小寶出任行政總裁 — 資金管理一職

信安亞洲區總裁張維義表示，在行業發生重大變化的關鍵時刻，十分高興劉健洋再次加入信安。他在信安及其他企業就職期間對強積金市場的了解，有助推動信安履行其使命，以各種退休方案幫助客戶建立長遠的穩健財務保障。憑藉他在業務營運、財務管理以及業務策略方面廣泛而深入的領導經驗，有助信安確立和實現業務目標。

另外，信安將由9月13日起，委任趙小寶出任信安香港行政總裁 — 資金管理一職，負責帶領香港市場的業務營運及整體策略制定，同時專注產品開發和分銷，以滿足香港投資者的需求。

加入信安前，趙小寶擔任PIMCO亞洲高級副總裁及香港零售業務主管。信安資金管理公司總裁Pat Halter表示，趙小寶在金融、銀行和資產管理行業的豐富經驗，將有助引領信安本地業務的發展方向，並能繼續專注於發展與本地相關的產品。

相關文章：

【MPF】信安據報考慮出售香港強積金業務、目前MPF市佔率5.8%　料套現數億美元　

【ESG】信安推兩款亞洲ESG基金　定期派息提高退休保障

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 信安資金管理 強積金 金融 香港

下一篇文章

【美股市況】道指急瀉849點　納指挫近4%　美滙彈1%環球滙市急插（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3%　按月升0.1%　超預期
【美國經濟數據】美國8月CPI按年放緩至8.3%　按月升0.1%　超預期
【美股市況】道指急瀉849點　納指挫近4%　美滙彈1%環球滙市急插（不斷更新）
【美股市況】道指急瀉849點　納指挫近4%　美滙彈1%環球滙市急插（不斷更新）
【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子遭入稟申請破產　包括歌手JW王灝兒男友
【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子遭入稟申請破產　包括歌手JW王灝兒男友
【恒指夜期+ADR】夜期力守19000關　友邦ADR再跌
【恒指夜期+ADR】夜期力守19000關　友邦ADR再跌
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款