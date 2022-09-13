【MPF】信安委任劉健洋出任信託服務及保險行政總裁　此前曾傳擬售香港MPF業務

▲ 信安委任劉健洋出任信託服務及保險行政總裁。

日前據報擬出售香港MPF業務的信安（Principal），宣佈新的人事任命。信安宣佈，劉健洋由8月28日起出任信安香港行政總裁 — 信託服務及保險一職，負責帶領信安在香港市場的強積金業務。

劉健洋曾於2015年至2020年間擔任信安國際（香港）首席財務官，領導財務、精算、庫務和基金營運多個部門，以及強積金業務的主要併購。

信安又指，劉健洋帶領分銷團隊發展及提升強積金、分銷平台及互惠基金銷售業務。在重新加入信安前，他於2020年至2022年間在Gateway Systems Limited主理國際市場及業務拓展，亦曾在宏利金融集團和蘇格蘭皇家銀行身居要職。

另委任趙小寶出任行政總裁 — 資金管理一職

信安亞洲區總裁張維義表示，在行業發生重大變化的關鍵時刻，十分高興劉健洋再次加入信安。他在信安及其他企業就職期間對強積金市場的了解，有助推動信安履行其使命，以各種退休方案幫助客戶建立長遠的穩健財務保障。憑藉他在業務營運、財務管理以及業務策略方面廣泛而深入的領導經驗，有助信安確立和實現業務目標。

另外，信安將由9月13日起，委任趙小寶出任信安香港行政總裁 — 資金管理一職，負責帶領香港市場的業務營運及整體策略制定，同時專注產品開發和分銷，以滿足香港投資者的需求。

加入信安前，趙小寶擔任PIMCO亞洲高級副總裁及香港零售業務主管。信安資金管理公司總裁Pat Halter表示，趙小寶在金融、銀行和資產管理行業的豐富經驗，將有助引領信安本地業務的發展方向，並能繼續專注於發展與本地相關的產品。

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記者：余倩敏