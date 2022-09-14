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【TSLA】Tesla高管暗示將推出一款廉價電動車　目標要「高產高銷量」

股市 05:13 2022/09/14

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Tesla投資者關係主管Martin Viecha於當地時間周一舉行的高盛科技峰會上介紹了Tesla（美：TSLA）未來5年的發展計劃，當中更暗示將會於無人駕駛租車服務（robotaxi）推出前，率先推出一款廉價版的電動汽車。

Viecha表示，若想成為一家「高產、高銷量」的汽車制造商，便需要廣泛的產品組合。因此，Tesla希望可以在推出robotaxi前先推出一款可讓更多人能夠負擔的電動汽車。行政總裁馬斯克曾計劃於2024年之前推出無人駕駛租車服務，但該計劃已被數次延後。

隨著通貨膨脹加劇、電池材料成本上漲，以及強勁的市場需求影響，Tesla整個電動汽車產品線的價格在過去的兩年中大幅上漲。馬斯克最近曾表示，對Tesla電動汽車現時的價格感到尷尬，認為一旦通脹緩和，其電動汽車的價格便會下降。

現時Tesla在港銷售的稅前售價為34萬元起。

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記者：張巧怡

美股 無人駕駛 電動車 汽車 Tesla

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