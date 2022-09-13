  • 31°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 22:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】美國8月通脹高過預期　比特幣、以太幣先「跌」為敬

股市 21:24 2022/09/13

分享：

分享：

【加密貨幣】美國8月通脹高過預期　比特幣、以太幣先「跌」為敬

美國8月份通脹數據出爐，上月消費者物價指數（CPI）按年增8.3%，較7月回落0.2個百分點，考慮到天然氣價格下跌，其漲幅略高於預期的8%。

美國料將持續加息，加密貨幣等風險資產即刻腳軟，比特幣（Bitcoin，BTC）表演高空插水，由晚上8時29分的22690美元，數據公布後，半小時內即插至21400美元，現跌4.27%至21,360美元；以太幣（Ethereum，ETH）跌7.68%至1,611.43美元。

比特幣在通脹數據之前保持上漲。 到目前為止，復甦一直非常強勁，但可能需要一份有利的報告才能保住它們。 一個積極的通脹數字可能會使比特幣增加近期的漲幅，下一次主要的上行測試將下跌約 25,500 美元。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam在數據公布前分析指，比特幣在通脹數據之前保持上漲，反彈非常強勁，但可能需要一份正面通脹報告才能保住升幅。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

相關文章：

【加密貨幣】聯儲局副主席布雷納德呼籲制定加密貨幣法規　重申穩定幣存在風險

【Bitcoin】美元獨強波及加密幣　比特幣失19000、加密貨幣總值跌穿1萬億美元

記者：李哲毅

貨幣政策 商品 外滙 美股 比特幣 通脹 CPI

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期力守19000關　友邦ADR再跌

下一篇文章

【平台經濟股】人社部等對11間平台企業　就保障勞動權益開展行政指導
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中國經濟】中共20大後清零政策不改？　高盛分析北京近期舉動、寄望明年兩會
【中國經濟】中共20大後清零政策不改？　高盛分析北京近期舉動、寄望明年兩會
【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子遭入稟申請破產　包括歌手JW王灝兒男友
【卓悅653】卓悅創辦人葉俊亨夫婦及兒子遭入稟申請破產　包括歌手JW王灝兒男友
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【恒指夜期+ADR】夜期力守19000關　友邦ADR再跌
【恒指夜期+ADR】夜期力守19000關　友邦ADR再跌
【美股市況】美滙彈1%環球滙市急插　道指曾瀉752點　納指挫3.4%（不斷更新）
【美股市況】美滙彈1%環球滙市急插　道指曾瀉752點　納指挫3.4%（不斷更新）
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款