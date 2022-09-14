【加密貨幣】比特幣瀉1成

▲ 【加密貨幣】美國8月通脹高過預期 比特幣、以太幣先「跌」為敬

美國8月份通脹數據出爐，上月消費者物價指數（CPI）按年增8.3%，較7月回落0.2個百分點，考慮到天然氣價格下跌，其漲幅略高於預期的8%。

美國料將持續加息，加密貨幣等風險資產即刻腳軟，比特幣（Bitcoin，BTC）表演高空插水，由晚上8時29分的22690美元，數據公布後，半小時內即插至21400美元，現跌4.27%至21,360美元；以太幣（Ethereum，ETH）跌7.68%至1,611.43美元。

到美股尾市，美元持續上升，衝110關，比特幣急瀉1成，創6月以來最大跌幅。

比特幣在通脹數據之前保持上漲。 到目前為止，復甦一直非常強勁，但可能需要一份有利的報告才能保住它們。 一個積極的通脹數字可能會使比特幣增加近期的漲幅，下一次主要的上行測試將下跌約 25,500 美元。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam在數據公布前分析指，比特幣在通脹數據之前保持上漲，反彈非常強勁，但可能需要一份正面通脹報告才能保住升幅。

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記者：李哲毅