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【佐丹奴Giordano】周大福控股收購佐丹奴國際失效　僅獲46%股東支持不及5成門檻　David Webb暗示要約方計劃另生變掛

股市 22:36 2022/09/13

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【佐丹奴Giordano】周大福控股收購佐丹奴國際失效　僅獲46%股東支持不及5成門檻　David Webb暗示要約方計劃另生變掛

本地大孖沙鄭家純家族私人持有的周大福控股提出以每股1.88元收購的佐丹奴國際 （00709） ，佐丹奴國際發公告指，接納股份連同周大福控股及其一致行動人士持有7.27億股或46.04%，由於不及50%門檻，故收購要約失效。

周大福控股一方稱，針對佐丹奴國際提出的收購要約作價屬公平合理，並且獲得佐丹奴獨立董事委員會及獨立財務顧問建議獨立股東接納要約。

周大福控股指出，雖然是次收購因未獲得足夠獨立股東接納而無法繼續進行，但公司會繼續積極協助佐丹奴業務發展，並與佐丹奴管理層及其他持份者保持溝通，進一步推動及釋放佐丹奴的業務效益和潛力。

David Webb：今次收購未如周大福控股及鎧盛計劃進行 背後故事脈絡終會曝光

對於要約失敗原因，第二大股東、獨立股評人David Webb向本報表示：「我不能說太多，但我認為整個故事的脈絡終會曝光，今次（要約交易）並沒有按照周大福控股及鎧盛證劵的計劃進行。」

David Webb曾公開呼籲股東應拒絕鄭氏家族佐丹奴要約外，連日斥資百萬元掃入佐丹奴股份，由5.64%增持至5.94%。

接獲18份有效接納 涉21.47%

佐丹奴國際稱，要約經延長截止日期為周二（9月13日）下午4時，要約人已接獲18份有效接納，涉及3.39億股或21.47%。接納股份連同要約人及其一致行動人士持有7.27億股或46.04%。

今次收購交易須要取得50%以上的表決權，方告作實「接納條件」，由於未能達致接納條件，故收購要約未能成為無條件，並已於周二失效。

佐丹奴主席劉國權拒售股 

今次鄭家純家族旗下周大福控股收購佐丹奴國際一波三折，主席兼行政總裁劉國權及執行董事陳嘉緯表明無意接受收購要約沽股。

劉國權此前曾回應指，這是「好個人（的決定），我依家的財政管理不需要一筆錢，冇乜特別原因需要賣左佢（股份）」，執行董事陳嘉緯表示原因相同，亦不評論未來周大福企業就完成收購的機率如何。

（第二版加入David Webb 回應）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電力、哈爾濱電氣、中國有色礦業

相關文章：

【佐丹奴Giordano】「股壇長毛」David Webb連日增持佐丹奴、累斥逾665萬購入360萬股　曾揚言反對周大福控股全購要約

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責任編輯：李哲毅

港股 周大福 鄭家純 佐丹奴（00709） David Webb

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