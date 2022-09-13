【電費上調】環境局料明年電費難以避免上調 立法會議員陳紹雄：應與大灣區城市加強能源合作

政府將與兩間電力公司檢討明年的電費調整，受到俄烏沖突所引發能源危機以及疫情的影響，環境及生態局估計兩電來年的燃料成本將面臨巨大壓力，因此明年電費上調難以避免。

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其實本港電費再度上調早已有跡可尋，早在今天1月1日上調電費時，電力公司已經以國際燃料價格飆升作為上調理據，當時香港電燈會上調平均淨電費7%至每度電135.3仙，中華電力和青山發電則上調平均淨電費5.8%至每度電128.9仙。在現時國際燃料價格仍然高企的情況下，不少人亦早已預料會再次加價。

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身兼中電高級顧問的議員陳紹雄在接受電台訪問時表示：「明年電費將會出現較大升幅，建議港府與大灣區城市加強能源合作，產生協同效應，相信有助減低日後電費增幅。」

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記者：鄭日棱