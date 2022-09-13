  • 32°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電費上調】環境局料明年電費難以避免上調 立法會議員陳紹雄：應與大灣區城市加強能源合作

理財智慧 20:03 2022/09/13

分享：

分享：

政府將與兩間電力公司檢討明年的電費調整，受到俄烏沖突所引發能源危機以及疫情的影響，環境及生態局估計兩電來年的燃料成本將面臨巨大壓力，因此明年電費上調難以避免。

【港交所旗下】未公布英女王葬禮會否休市 倫敦金屬交易所惹怒經紀商【下一頁

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

其實本港電費再度上調早已有跡可尋，早在今天1月1日上調電費時，電力公司已經以國際燃料價格飆升作為上調理據，當時香港電燈會上調平均淨電費7%至每度電135.3仙，中華電力和青山發電則上調平均淨電費5.8%至每度電128.9仙。在現時國際燃料價格仍然高企的情況下，不少人亦早已預料會再次加價。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

身兼中電高級顧問的議員陳紹雄在接受電台訪問時表示：「明年電費將會出現較大升幅，建議港府與大灣區城市加強能源合作，產生協同效應，相信有助減低日後電費增幅。」

【迪士尼新項目】香港迪士尼率先公布2023年重點項目 全球首個《雪奇緣世界》下半年登場 米奇與好友將換上「奇妙一百年」主題服飾【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
環境及生態局 陳紹雄 能源危機 環境局 電費

上一篇文章

【電競手機】Sony Xperia進軍電競手遊市場 10,999元電競套裝本月底開售 配備散熱風扇支援直播功能

下一篇文章

【世界首富】馬斯克前女友拍賣二人「紀念物」親筆生日卡叫價一萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」
【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【物業冷知識】新盤超迷你但樓底夠高 時興單位內加建「閣仔」 原來隨時違反建築條例?
【物業冷知識】新盤超迷你但樓底夠高 時興單位內加建「閣仔」 原來隨時違反建築條例?
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位
【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款