【電競手機】Sony Xperia進軍電競手遊市場 10,999元電競套裝本月底開售 配備散熱風扇支援直播功能

Sony正式進軍手遊電競市場！廠方近日宣布為旗下的旗艦級智能手機Xperia 1 IV，推出「電競套裝」（Gaming Edition），新機配備了專為電競手機遊戲而設的Xperia Stream散熱風扇。這款遊戲裝備與專業電競團隊合作共同開發，設計上參考電競玩家對兼容性的要求，支援同時連接不同裝置，廠方稱其目標是「為用戶打造頂級手機遊戲體驗」。

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廠方指出，Xperia 1 IV Gaming Edition除了配備H.S.電源控制和音訊均衡器等進階功能外，還添加全新的直播功能，有助吸引更多專業電競玩家和遊戲實況主播。全新版本亦配備為Xperia 1 IV智能手機所研發的專屬Xperia Stream 散熱風扇，結合新機的強大遊戲效能，能為手機遊戲愛好者帶來極致遊戲體驗。

Xperia 1 IV Gaming Edition是今年PUBG MOBILE全球錦標賽官方智能手機的合作夥伴，新機搭載了Snapdragon 8 Gen 1流動平台、高容量5,000mAh電池、16GB RAM 和512GB內部記憶體，連接Xperia Stream散熱風扇能應付高耗能遊戲運算，能長時間保持暢順提升遊戲表現。手機配備4K HDR OLED 120Hz刷新率的顯示屏（3,840 x 1,644像素），6.5吋21:9寬顯示屏能實現高清、流暢的畫面讓用戶享受無縫影像轉換體驗。此外， 使用3.5毫米音訊插孔消除了聲音延遲，用戶在玩遊戲的同時能享受高品質音效。

新機使用了Qualcomm Snapdragon Elite Gaming處理器進行優化，提供卓越遊戲效能。功能包括120Hz屏幕、240Hz移動模糊抑制技術以減少快速移動的殘影，顯示清晰流暢畫面，240Hz觸控掃描率提供反應敏捷的遊戲體驗。通過遊戲增強器（Game Enhancer），玩家能在YouTube直播遊戲過程，甚至同時查看觀眾的評論，讓玩家與觀眾即時交流。

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透過Xperia獨有的遊戲增強器應用程式，Xperia Stream散熱風扇的訊息能在Xperia 1 IV智能手機上顯示，讓用戶進行不同設定。通過遊戲增強器對不同遊戲進行影像品質設定，玩家能更容易致勝。

另外，遊戲增強器包含直播功能，用戶可直接使用Xperia手機輕鬆建立實時遊戲影片上傳到 YouTube而毋須使用第三方應用程式，輕鬆直播遊戲過程。此外，用戶能在Xperia 1 IV智能手機將遊戲音效、直播收音和其他在線玩家的聲音集中混合，配合顯示屏連接埠將Xperia 1 IV連接至電腦，以便進行更高質素的直播。

強化遊戲功能一覽:

120Hz刷新率顯示屏

240Hz 移動模糊抑制技術針對遊戲進行調整

240Hz 觸控掃描速率，快速響應觸控操作

用戶在智能手機上能看到Xperia Stream 散熱風扇的訊息並進行設定

L-y提升器能突顯遊戲中的黑暗區域，讓玩家更容易找到隱藏的敵人和障礙物

音訊均衡器能調整音訊以突顯重要音效（如敵方腳步聲）

通過專用麥克風能對語音質素進行優化

觸控區域優化功能，防止誤觸

選擇「競賽模式」能暫停通知、來電和其他潛在干擾

H.S. 電源控制可抑制因機身高溫導致的效能下降和電池退化問題

錄製和串流功能：助用戶流暢分享精彩的遊戲過程

通過遊戲增強器中的串流功能，只需要使用手機便能將遊戲直播到YouTube

多工處理能讓用戶分配屏幕佈局，不必離開遊戲也能和觀眾聊天或閱讀評論

只需使用顯示屏連接埠（USB-C）轉HDMI線將手機連接至電腦，即可串流播放語音和遊戲音效，進行更高質素串流

高幀率錄製功能，最高可錄製120fps流暢影像

R.T. 錄製功能能自動預錄約30秒的遊戲畫面

語音轉換器功能，讓用戶在設定「音效」和「語音質量」的同時進行錄音

連拍功能，用戶可設定連拍時間和每秒連拍數目

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責任編輯：嚴浩文