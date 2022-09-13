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【券商股】中金公司建議供股集資270億元人民幣　每10股配售最多3股　供股價較收市價折讓24%

股市 19:55 2022/09/13

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【券商股】中金公司建議供股集資270億元人民幣　每10股配售最多3股　供股價較收市價折讓24%

中金公司 （03908） （滬：601995）收市後公布，建議以供股方式發行A股及H股，A股和H股皆按每10股配售不超過3股的比例向股東配售。A股和H股供股比例相同。

H股供股價格不低於供股公告日期前5個交易日，公司H股在香港聯交所的平均港幣收市價的80%（即H股最低發行價格）；A股供股價格不低於經當時匯率調整後的H股最低發行價格。H股於本月5日收報13.7元，換言之，供股價格不低於10.96元。以今日（13日）收報14.34元計，折讓23.6%。

若以公司截至6月30日的總股本48.27億股（包括29.24億股A股及19.04億股H股）為基數測算，今次配售股份數量不超過14.48億股，其中A股供股股數不超過8.77億股，H股供股股數不超過5.71億股。

供股募集資金總額預計為不超過270億元人民幣，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬用於補充資本金支持各項業務發展，以及補充其他營運資金。

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編輯：胡學能

H股 A股 中金公司（03908） 供股 配售 集資

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