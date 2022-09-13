【互聯網監管】新聞出版署9月批出73款遊戲版號　網易終上榜、美股盤前升逾3%

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國家新聞出版署公布，9月共73款國產網絡遊戲獲批，數量較8月增加4款。初步觀察，大型遊戲開發商網易 （09999） 終於上榜，獲批遊戲為《全明星街球派對》，但騰訊則仍未有份。
網易終獲發版號，刺激網易美股盤前升3.6%，報90.59美元。
是次獲批的遊戲包括心動公司 （02400） 的《模擬江湖》、中手游的《鎮魂街：天生為王》以及中青寶（深：300052）的《異星指令》、中移動 （00941） 旗下咪咕互動的《模擬餐廳》等。
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編輯：袁諾曦