【互聯網監管】新聞出版署9月批出73款遊戲版號　網易、騰訊終上榜

▲ 新聞出版署9月批出73款遊戲版號 網易終上榜

國家新聞出版署公布，9月共73款國產網絡遊戲獲批，數量較8月增加4款。大型遊戲開發商網易 （09999） 及騰訊 （00700） 終於上榜，網易獲批遊戲為《全明星街球派對》，騰訊則為關聯公司南京網典科技有限公司的《健康保衛戰》。

南京網典科技董事長為閱文集團總裁、騰訊平台與內容事業群副總裁侯曉楠，而母公司深圳市世紀凱旋科技的股東為騰訊事會主席兼首席執行官馬化騰、騰訊創始人之一張志東等。

另外，是次獲批的其他遊戲包括心動公司 （02400） 的《模擬江湖》、中手游 （00302） 的《鎮魂街：天生為王》以及中青寶（深：300052）的《異星指令》、中移動 （00941） 旗下咪咕互動的《模擬餐廳》等。

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編輯：袁諾曦