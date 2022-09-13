【新股IPO】叮噹健康9886 超購6.2倍 中籤率11.22% 明日掛牌暗盤微升0.8%

內地數碼醫療健康到家服務提供商叮噹健康（新上市編號：09886）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤開市報15.02元，較招股價12元升25.2%，暗盤收市報12.1元，微升0.8%。叮噹健康以每股12元定價，香港公開發售部分錄得超額認購約6.2倍，一手中籤率11.22%，認購10手方能穩獲一手；聯席保薦人為中金公司及招銀國際。

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叮噹健康是次上市引入三名基石投資者，包括陽光人壽、Harvest Great Bay Investment SP及Jumpcan International，合共認購2,484.65萬股公司股份，相當於緊隨全球發售完成後公司股本約1.85%。

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是次集資得，其中約45%擬用於業務擴張，例如進一步開發智慧藥房網絡，以及提升用戶增長及參與度；約15%用於優化技術系統及營運平台；約10%用於提升服務及業務，例如建立全職醫生及藥師的專業架構；約20%用於潛在投資及收購或戰略合作，以及經營所在的醫療產業的價值鏈；及約10%用於營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正