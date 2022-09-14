網民加錢坐飛機窗口位投訴窗太細 廉航竟然咁回應

外國一名網民近日投訴，指她專登加錢買機票想坐窗口位，但上機後發現窗口非常細。網民影相放上網公審涉事廉航，但航空公司的回應就引起大量網民認同，更獲得近30萬人點讚。

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網民@MartaVerse在Twitter上載一張照片，標註瑞安航空（Ryanair）的Twitter帳戶，抱怨自己特意支付較高價格坐窗口位，但上機發現窗口位疑似貨不對辦。

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而瑞安航空就用網民的同一張相片做回應，在窗口位置加上一個圓圈，似乎是要證明這個的確是窗口位。

瑞安航空的回應更獲得近30萬網民點讚，及超過2.5萬人轉發。@MartaVerse自然更火滾，留言炮轟瑞安航空的回應表明，這間公司等同於無顧客服務。

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一名網民就覺得這個座位已提供足夠腿部伸展空間，嘲笑@MartaVerse居然抱怨機票價錢僅19英鎊（約175港元）的機位窗口細。不過@MartaVerse就反駁機票實際要價21英鎊（約193港元）。

不過也有部分網民覺得就算機票價錢便宜，瑞安航空的回應並不尊重乘客，認為公司應該以更成熟和專業的方式處理投訴。

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責任編輯：鄭錦玲