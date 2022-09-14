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【英女王逝世】傳西班牙禁前國王出席國葬 因一原因被嫌棄

環球社會熱點 09:05 2022/09/14

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英女王伊利沙伯二世將於下周一（19日）舉行國葬，全球不少領導人及王室表明會出席。外媒報道指，西班牙政府要求前國王胡安卡洛斯一世（King Juan Carlos）不要出席英女王國葬，並建議白金漢宮邀請現任國王費利佩六世（King Felipe VI）代表西班牙。

英女王訪澳洲留親筆信講咩？2085年先揭密 【下一頁】

西班牙媒體報道指，由於前西班牙國王胡安卡洛斯一世與剛逝世的英女王份屬表親，估計白金漢宮將發出邀請，請前者參加下周的國葬。但據報西班牙政府官員聯絡84歲的胡安卡洛斯一世，要求他不要出席英女王的國葬，避免一個涉貪污而下台的前國王代表國家。

據悉，當局建議白金漢宮邀請英女王侄子、費利佩六世代表西班牙出席國葬首選。外媒估計，胡安卡洛斯一世即使無取得西班牙政府批准，他很可能以個人身份參加國葬。

早於2014年退位的前國王胡安卡洛斯一世曾多次捲入貪腐醜聞，2020年宣布離開西班牙。他被指控派西班牙特工前往英國騷擾前情人Corinna zu Sayn-Wittgenstein，非法闖入女方公寓。

    點擊圖片放大
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哈里與安德魯料無得著軍裝出席英女王國葬 【下一頁】

英國高等法院裁定胡安卡洛斯一世無法享有起訴豁免權，現時身處當地等待審訊。

據悉西班牙王后萊蒂西亞（Queen Letizia）、前王后索菲亞（Queen Sofía）亦收到白金漢宮邀請。

除西班牙王室外，荷蘭前女王比特麗斯（Princess Beatrice）、國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander） 與王后麥西瑪（Queen Maxima），以及比利時國王菲利普（King Philippe）伉儷已答應出席英女王國葬。據悉瑞典、丹麥及摩納哥王室亦預料會出席。

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責任編輯：郭麗明

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