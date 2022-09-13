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【全球首富】馬斯克大學女友拍賣交往紀念品　包括18張青澀照片、手寫生日卡（多圖）

股市 18:52 2022/09/13

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【全球首富】馬斯克大學女友拍賣交往紀念品　包括18張青澀照片、手寫生日卡

全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）花邊新聞不斷，《彭博》報道指，馬斯克在大學時期的女友Jennifer Gwynne正在美國波士頓拍賣平台 RR Auction 出售一系列照片和其他紀念品，包括18 張馬斯克年輕時的照片、一張手寫的生日卡及一條馬斯克送給她的頸鍊。

馬斯克與Jennifer Gwynne拍拖紀念品

    點擊圖片放大
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報道指，截至周日（11日）晚上，共有23人競投署名寫上「Love， Musk」的生日卡，價格逼近1萬美元，緊隨上述頸鍊，據報這條頸鍊上的祖母綠是來自馬斯克的父親Errol Musk。

今次拍賣的18張馬斯克照片包括以前從未見過的年輕馬斯克與朋友閒逛、在宿舍裡閒逛以及與Jennifer Gwynne擁抱的照片。

Jennifer Gwynne：出售物品以籌集繼子大學學費

據報Jennifer Gwynne曾在1994 年與馬斯克交往一段時間，近月Gwynne決定出售這些物品以籌集繼子的大學學費。

報道引述Gwynne訪問指，以前與馬斯克交往時，他已經想辦法運軍電動汽車，「他會談論電動汽車，他會談論替代燃料來源，」。

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編輯：李哲毅

美股 馬斯克 拍賣 Tesla 美國 波士頓

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