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【商機】新設生活選物市集　運動博覽助運動員小店

商業 20:01 2022/09/13

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第十屆運動博覽日前結束，今年首度加設「運動生活選物市集」。(資料圖片)

第十屆運動博覽日前結束，今年首度加設「運動生活選物市集」，支援現役及退役運動員有關小店品牌，例如：針對本港天氣環境的運動髮泥用品、香港主題行山露營用品、本地設計主題的公路單車服裝等。

【初創營商】研究：初企營運管理不足　逾8成表示未來3年將拓展業務

前港足球代表隊成員唐建文參展其主理的Thunder Feather運動髮泥用品，表示會場能集中運動愛好者更切合其目標人群。以往產品宣傳集中在社交媒體平台及B2B銷售，博覽內的市集能親身面對用家有更好互動。

市集有助增加小店的運動用品曝光機會。

由本地年青人設計、意大利生產的公路單車服飾牌子Caai.cc在21年初創立，主打單車襪、香港公路單車主題服裝等，優質布料及剪裁亦更貼合香港人身形。今次首度參與主題博覽形式的市集活動，公眾反應在預期內滿意，能有更多運動人認識他們，比商場市集效果要好。

Caai.cc表示運動博覽可接觸到更多運動愛好者。

闢智力運動專區

第十屆運動博覽改於灣仔會展場地更寬敞，主辦單位亦引入更多元化體驗，如劍擊比賽、智棋運動專區、運動工作坊、VR馬術、訓練馬場虛擬遊等，吸引到大人至年輕小朋友駐足。大會新設智棋運動區，希望大眾了解棋盤遊戲變化及推廣傳統棋盤遊戲益處，兼為亞運官方比賽項目之一，同區舉辦「創新智力運動會」有多個棋類比賽面向不同年齡層，社企「真識玩」顧問馮立榮校長與香港兒童棋院院長敖立賢皆表示，希望擴闊大眾認識及接觸年齡層，現場活動反應比預期好。

場內舉辦「創新智力運動會」棋類比賽。

有不同棋類體驗活動。

【通脹升溫】經濟不景卻繼續加大投資　美國零售商備戰明年市場反彈

責任編輯:王浩賢

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