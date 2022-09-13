【銀行股】東亞中國行長助理兼華北區區長陳智仁據報涉受賄　傳與銀行貸款有關

▲ 東亞中國行長助理兼華北區區長陳智仁據報涉受賄遭拘留。

內媒引述消息指，東亞銀行 （00023） 旗下東亞中國行長助理兼華北區區長陳智仁因涉嫌非國家工作人員受賄罪，已於7月19日被公安刑事拘留，現羈押在北京某看守所。

知情人士透露，陳智仁受查原因與銀行貸款有關，且帶來的影響很大。陳智仁1974年出生，1996年加入東亞集團任職見習行政人員，後擔任東亞銀行北京分行行長，2018年起任職東亞中國行長助理兼華北區區長。

報導稱，今次陳智仁被拘留牽連甚廣，惟東亞前海證券會否被事件波及，還需進一步觀察。除陳智仁外，他曾任職的北京分行其他相關人員，據報也要接受調查。

東亞中國回應指，該行不評論個別員工的個人事件，事件目前對該行正常經營運作無任何影響，該行將密切關注該事件的相關進展情況。

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記者：余倩敏