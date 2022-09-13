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【手機設備股】丘鈦8月手機攝像頭模組銷售按年跌14.6%　主因智能手機銷售仍不理想

股市 18:37 2022/09/13

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丘鈦8月手機攝像頭模組銷售按年跌14.6%　主因智能手機銷售仍不理想

丘鈦科技 （01478） 8月攝像頭模組銷售數量按年跌13.6%至3520萬件，按月則跌6.7%，手機攝像頭模組錄得3468.8萬件，按年及按月跌14.6%及7.4%，其中，3,200萬像素以下攝像頭模組銷售按年跌11.8%至2510.9萬件，3,200萬像素及以上攝像頭模組銷售則跌21.1%至957.9萬件。

丘鈦科技指，攝像頭模組產品銷售數量按月減少，主要因客戶項目週期因素，按年下跌則主因受宏觀形勢影響，智能手機銷售情況仍不理想。

至於指紋識別模組，8月銷售錄得898.1件，按年跌3.7%，但按月則大升32.7%。其中，電容式指紋識別模組銷售按月升59%至520.9萬件，屏下指紋識別模組亦升7.9%至377.2萬件。

今年首8個月手機攝像頭模組銷售累計為2.8億件，指紋識別模組銷售為6640.1萬件。

丘鈦科技全日升1.4%，收報4.22元。

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編輯：袁諾曦

手機設備股 港股 丘鈦科技（01478）

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