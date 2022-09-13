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日出康城領都三房戶818萬元沽　2019年以來同類單位新低價　呎價僅約1.12萬

股樓投資 18:32 2022/09/13

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市場普遍預計，美國聯儲局本月議息會議將再加息，屆時香港銀行將會跟隨，料加幅0.25厘。不少小業主因此擔心而劈價賣樓，近期日出康城二期領都有三房單位以818萬元易手，屬屋苑同類單位3年來的成交價新低。 

美聯物業謝建業說，日出康城二期領都3座右翼中高層C室，實用面積725平方呎，三房一套連雜物房間隔，向東北，望山景，今年6月開始放售，原叫價990萬元，因擔心美國進一步加息令樓市轉差而減價，終累減172萬元，以818萬元沽出單位，實用呎價約11,236元，創2019年1月至今屋苑同類單位成交價新低。 

資料顯示，原業主於2009年7月以約394.2萬元購入上址，現帳面大賺約423.8萬元，物業期內升值約108%。 

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撰文 : 黃卓賢

領都 日出康城 將軍澳 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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