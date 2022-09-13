日出康城領都三房戶818萬元沽　2019年以來同類單位新低價　呎價僅約1.12萬

市場普遍預計，美國聯儲局本月議息會議將再加息，屆時香港銀行將會跟隨，料加幅0.25厘。不少小業主因此擔心而劈價賣樓，近期日出康城二期領都有三房單位以818萬元易手，屬屋苑同類單位3年來的成交價新低。

美聯物業謝建業說，日出康城二期領都3座右翼中高層C室，實用面積725平方呎，三房一套連雜物房間隔，向東北，望山景，今年6月開始放售，原叫價990萬元，因擔心美國進一步加息令樓市轉差而減價，終累減172萬元，以818萬元沽出單位，實用呎價約11,236元，創2019年1月至今屋苑同類單位成交價新低。

資料顯示，原業主於2009年7月以約394.2萬元購入上址，現帳面大賺約423.8萬元，物業期內升值約108%。

【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價 三房套850萬沽 呎價僅1.35萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機