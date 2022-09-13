▲ 【國產飛機】中國商飛C919據報「9.19」獲批適航證 料明年初商業運作

國企中國商用飛機研發的窄體民航客機「C919」據報快將獲批適航證。內地傳媒引述消息指，中國商飛預期中國民航局會在具象徵意義的9月19日向C919批出適航證，意味中國商飛可以向航空公司交付C919。

在周二（13日）早上，兩架C919先後從上海浦東國際機場相繼飛往北京首都國際機場，兩架C919飛機註冊號分別為B-001F和B-001J。

按照中國商飛早前預告，首架C919會在今年年底前交付予中國東方航空 （00670） ，而東航預計最快2023年第一季正式投入使用C919。

C919五年前首次試飛 內地企業預購數百架

C919研發近14年，於2017年5月首次試飛。C919屬於單走廊的窄體民航客機，可載156人，滿載航程約4,075公里（2,200海里），最遠航程則約5,555公里（3,000海里）。

C919被視為中國不再完全依賴波音（美：BA）、空中巴士供應民航飛機的象徵，不過由於C919要投入國際使用要得美國、歐洲等監管機構認證，預期投入市場初期只會在內地本地航線使用。

據以往報道，目前內地航空公司或飛機租賃公司已下單購買數百架C919，但交付時間表尚未清楚。

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