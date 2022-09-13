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【港交所旗下】未公布英女王葬禮會否休市 倫敦金屬交易所惹怒經紀商

環球政經 18:31 2022/09/13

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英女王伊麗莎白二世葬禮訂在下周一（19日）舉行，當日其他英國交易所，例如黃金、軟性商品等市場將會休市，布蘭特原油以及歐洲洲際交易所會如常開放交易，而港交所（00388）旗下倫敦金屬交易所倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）則未對外公布。


延伸閱讀：瑞銀指本地股估值已反映風險  另推薦6隻最喜愛港股【見下頁

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據知情人士透露，倫敦金屬交易所曾未非正式對經紀商暗示於葬禮如常開市，但並未正式確認，使經紀商和客戶感到憤怒。

部分經紀商和客戶批評於國葬日開市會對已故女王不敬，亦有人不滿倫敦金屬交易所缺乏透明度。


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責任編輯：何珊如

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倫敦金屬交易所 英女皇 港股 商品 英國 倫敦 香港

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