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星展可持續金融投資組合達527億坡元 2050年前實現融資淨零排放 

股樓投資 18:17 2022/09/13

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星展集團周二（13日）發表《我們的淨零之路—支持亞洲轉型低碳經濟》報告，承諾於2050年前實現融資淨零排放，其中星展的可持續金融投資組合增長至527億新加坡元，遠超2024年之前達成500億新加坡元的目標。星展行政總裁高博德（Piyush Gupta）表示實現碳中和不僅是實踐社會責任，同時亦帶來商業機會。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你


除了2050年前實現融資淨零排放，星展亦訂立於2030年前減少石油和天然氣行業中屬於星展的絕對排放量28%的中期目標。淨零報告中亦為電力、石油和天然氣、汽車、航空、航運、 鋼鐵及房地產共七個行業設定脫碳目標，以及為食品和農業、化學品兩個行業設定數據覆蓋目標，以奠下脫碳路綫圖，而以上九個行業類別反映星展集團企業及機構銀行融資中碳强度最高的行業，佔銀行未償貸款的 31%。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

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星展銀行有限公司企業及機構銀行業務部主管陳淑珊表示，市場對綠色和可持續發展金融方案的需求顯著增加，為加速轉型並滿足未來幾十年的巨大投資需求，集團將積極與客戶合作及提供金融諮詢和轉型融資解決方案。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

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撰文：鄭昊彤

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可持續發展 碳中和 星展銀行

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