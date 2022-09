法國新浪潮電影教父高達離世 曾影響王家衛等人

法國《解放報》(Libération)報道,新浪潮知名導演高達周二(13日)離世,享年91歲。高達憑著《斷了氣》等經典作品奠定新浪潮電影基礎,當年更顛覆電影傳統敍事手法,為王家衛等多位導演帶來深遠影響。

高達(Jean-Luc Godard)1930年於巴黎出生,童年於瑞士成長。父親是一名醫生經營私人診所,而母親則來自瑞士銀行家家族。

他18歲時因父母離婚返回巴黎生活,1949年入讀巴黎索邦大學(Sorbonne Université )修讀民族學,並開始參加拉丁區的電影會,與名導杜魯福(François Truffaut)、利維特(Jacques Rivette)、侯麥(Eric Rohmer)等人成為好友。

高達60年代作為新浪潮運動先驅而聲名鵲起,首作《斷了氣》(Breathless)被視為法國新浪潮電影的代表作。

這部電影以直率手法呈現性和暴力元素,也體現了高達曾說過的一句名言:「拍電影,只需要一個女人和一枝槍。」(All you need to make a film, is a girl and a gun.)

法國影壇早期作品都傾向連貫剪輯,但高達的作品打破慣例改用跳切剪輯技巧,以邏輯來連接不同時空的場景。

高達更創新地用即場拍攝手法,使用手持攝錄機拍攝《斷了氣》。而高達更會即日撰寫劇本,在演員拍攝時才即場提供劇本。

高達在同一代新浪潮導演之中最高產,自50年代末以來共執導了數十套電影。王家衛及昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)等著名導演都曾受其作品影響。

其中最具影響力和商業成就的作品,大多集中於60年代,包括《她的一生》(Vivre sa vie)、《狂人彼埃洛》(Pierrot le Fou)和《我所知道她的二三事》(Two or Three Things I Know About Her)。

高達70年代開始轉拍左翼及反戰電影,然後回歸拍攝商業片,對上一部作品為2018年的《影像之書》(The Image Book)。

責任編輯:鄭錦玲