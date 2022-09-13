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法國新浪潮電影教父高達離世 曾影響王家衛等人

環球社會熱點 18:14 2022/09/13

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法國《解放報》（Libération）報道，新浪潮知名導演高達周二（13日）離世，享年91歲。高達憑著《斷了氣》等經典作品奠定新浪潮電影基礎，當年更顛覆電影傳統敍事手法，為王家衛等多位導演帶來深遠影響。

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高達（Jean-Luc Godard）1930年於巴黎出生，童年於瑞士成長。父親是一名醫生經營私人診所，而母親則來自瑞士銀行家家族。

他18歲時因父母離婚返回巴黎生活，1949年入讀巴黎索邦大學（Sorbonne Université ）修讀民族學，並開始參加拉丁區的電影會，與名導杜魯福（François Truffaut）、利維特（Jacques Rivette）、侯麥（Eric Rohmer）等人成為好友。

高達60年代作為新浪潮運動先驅而聲名鵲起，首作《斷了氣》（Breathless）被視為法國新浪潮電影的代表作。

這部電影以直率手法呈現性和暴力元素，也體現了高達曾說過的一句名言：「拍電影，只需要一個女人和一枝槍。」（All you need to make a film, is a girl and a gun.）

法國影壇早期作品都傾向連貫剪輯，但高達的作品打破慣例改用跳切剪輯技巧，以邏輯來連接不同時空的場景。

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高達更創新地用即場拍攝手法，使用手持攝錄機拍攝《斷了氣》。而高達更會即日撰寫劇本，在演員拍攝時才即場提供劇本。

高達在同一代新浪潮導演之中最高產，自50年代末以來共執導了數十套電影。王家衛及昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等著名導演都曾受其作品影響。

其中最具影響力和商業成就的作品，大多集中於60年代，包括《她的一生》（Vivre sa vie）、《狂人彼埃洛》（Pierrot le Fou）和《我所知道她的二三事》（Two or Three Things I Know About Her）。

高達70年代開始轉拍左翼及反戰電影，然後回歸拍攝商業片，對上一部作品為2018年的《影像之書》（The Image Book）。

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責任編輯：鄭錦玲

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