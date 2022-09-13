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【IG抖音化】總觀看時數大幅落後TikTok　大多IG Reels用戶零互動

科技 19:00 2022/09/13

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社交平台Instagram（IG）早前推出短影片功能Reels，惟功能上與其競爭對方TikTok極為相似，會隨機為用戶推薦許多陌生人的短片而一直為人詬病。有報告指，IG用戶每天花費在觀看Reels的總時間，竟不到TikTok的十分之一。

【TikTok私隱疑雲】TikTok否認黑客入侵系統　強調無安全漏洞

外媒《華爾街日報》 引述一份在8月發表、標題名為「Creators x Reels State of the Union 2022」得Meta內部文件指，IG用戶每日觀看Reels的總時間為1,760萬小時，相比TikTok的1.978億小時，Reels的競爭力遠遠落後於TikTok。其互動率在報告發布前的4週內，更下降了13.6%。

報告又指，Reels不能深受用戶喜愛，一大原因是Reels上的影片缺乏原創內容，有三分一的Reels是在其他平台製作，再轉貼至IG，部分影片上甚至還印有相關平台的水印。

報道刊登後，官方亦隨即派人澄清。IG母公司Meta發言人Devi Narasimhan表示，報告過時且並不是準確的數據，相關的內客無法真實呈現Reels的表現。雖然該企仍有許多工作可作改善，但Reels的收益增長比他們預期的快，證明「愈來愈多的人通過Reels觀看、創作和互動」。

【數據私隱】Instagram涉不當處理青少年個人資料　遭愛爾蘭重罰32億元

【Pornhub IG被停】Instagram移除Pornhub帳號　反性剝削組織：其他企業應仿效

責任編輯：殷凱怡

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