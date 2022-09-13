【美銀調查】憂經濟衰退　52%受訪基金經理低配股票、超金融危機水平

美銀發佈9月份全球基金經理月度調查顯示，受訪基金經理極度看淡後市。有52%受訪者低配股票，較前月的26%大為惡化，亦較2008年金融危機時更嚴重。美銀策略師Michael Hartnett以「超級看淡」形容市場情緒，指能源危機將進一步拖累投資風險胃納。

受訪基金經理的平均現持金倉置水平為2001年以來最高，62%受訪者重倉現金，因擔心經濟衰退來臨。預期衰退的受訪者比例創2020年5月最多，有72%人料經濟明年走弱。

展望後市，Hartnett料在投資氣氛過份低迷，以及優於預期的宏觀經濟數據下，標普500指數或會升至4300點，即較現價4110點高出約4.6%。然而，Hartnett料標指升至該水平後將出現回調，在基本因素上對後市仍看淡。

受訪者對美股企業盈利看法亦偏向悲觀，有92%受訪者預期盈利明年轉差。「尾部風險」（tail risk）方面，受訪者關注的風險包括央行鷹派立場、地緣政治與環球衰退。只有1%受訪者認為，疫情重臨屬「尾部風險」。

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記者：余倩敏