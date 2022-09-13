翠豐臺移民盤一招吸客　一小時吸引5組客睇樓　移民上機前一日勁賺403萬

有業主趕移民，不惜低價放售單位，終成功吸引大量睇樓客，並趕於移民上機前一天沽出單位。中原地產周毅麒說，荃灣翠豐臺3座頂層連天台特色戶，兩房間隔，實用面積424平方呎，連354平方呎天台，座向西北，望開揚山景，原叫價730萬元，放盤僅4日，即獲家庭客以718萬元承接，低網上銀行估價近一成。

周毅麒續說，由於業主開價比銀行網上估價約797萬元大幅折讓，因而吸引大量買家睇樓，以過去周日為例，曾錄得一小時內至少有5枱準買家輪流參觀單位。最終其中一組買家即場還價洽購，經過4小時議價，業主願意減價至718萬元，買家立即承接，成交價較網上銀行估價低約79萬元，即約一成，實用呎價約16,934元。

代理透露，買家為家庭客，心儀翠豐臺屬優質屋苑，背靠大帽山，享開揚山景，一直希望入市頂層特色戶，可惜市場極少同類放盤，等候多時，終見上址放盤，立刻相約代理睇樓，因機會難逢，故即場議價入市上車。

資料顯示，原業主於2010年9月以315萬元買入單位，放盤數日，成功趕及移民上機前一天沽出單位，現帳面獲利403萬元，物業期內升值近1.3倍。

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