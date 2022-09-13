【新股IPO】鎳交易商力勤資源傳10月招股 集資10億美元

消息指，寧波力勤資源近日再提交主板上市申請，計劃10月招股，集資最高10億美元，中金公司和招銀國際任聯席保薦人。根據公司初步招股文件顯示，力勤資源主要從事鎳產品貿易及生產、設備製造銷售及其他業務。

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據諮詢機構報告指，以2021年鎳產品貿易量計算，公司的鎳產品貿易量排名全球第一，且鎳礦貿易量在中國排名第一，市場份額達26.8%。公司今年上半年錄得收入99.78億元人民幣，按年增長1.44倍；上半年股東應佔利潤達13.5億元，按年大增14.7倍，主要由於開始銷售收購公司HPL生產的鎳鈷化合物產品所致。

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記者：張以正