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艾美獎最佳劇集創作者串爆新英王 嘲查理斯三世「唔夠受歡迎」

環球社會熱點 08:05 2022/09/14

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國際電視界盛事、《第74屆艾美獎》頒獎禮於香港時間周二凌晨（13日）於美國加州舉行。其中HBO《傳媒家族繼承人》（Succession）奪得最佳劇集獎，創作人Jesse Armstrong上台領獎時竟將查理斯三世拉落水，嘲劇集的得票多過英王。

愛丁堡有民眾辱罵王室被捕 警方最少拘兩人 【下一頁】

《傳媒家族繼承人》再次奪得艾美獎最佳劇集獎，來自英國的創作人Jesse Armstrong上台領獎時竟串新任英王查理斯三世（Charles III）。擁有英國國籍的他表示「這是繼承者們重要的一周，對於英國人來說亦擁有新君王」。

Jesse承認多得美國國家電視藝術與科學院（Television Academy）的支持，《傳媒家族繼承人》才能擊敗《魷魚遊戲》等知名劇集。

Jesse其後串爆表示：

「我哋贏出嘅票數，明顯比查理斯王子多啲」

（Uh， evidently a little more voting involved in our winning than Prince Charles）

傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中 【下一頁】

Jesse續補充指，

「並非代表劇集獲得嘅認同比佢（查理斯三世）多，但至起碼仲有其他劇可以揀」

（I’m not saying we’re more legitimate in our position that he is. We’ll leave that up to other people）

他其後向《傳媒家族繼承人》製作班底致敬及鼓掌。

《傳媒家族繼承人》是一套具黑色幽默的劇情電視劇，講述掌控著世上最大的傳媒娛樂集團之一Roy家族的故事。4名子女開始思索如何從父親手裡繼承龐大家族企業。

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責任編輯：郭麗明

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