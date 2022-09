艾美獎最佳劇集創作者串爆新英王 嘲查理斯三世「唔夠受歡迎」

國際電視界盛事、《第74屆艾美獎》頒獎禮於香港時間周二凌晨(13日)於美國加州舉行。其中HBO《傳媒家族繼承人》(Succession)奪得最佳劇集獎,創作人Jesse Armstrong上台領獎時竟將查理斯三世拉落水,嘲劇集的得票多過英王。

《傳媒家族繼承人》再次奪得艾美獎最佳劇集獎,來自英國的創作人Jesse Armstrong上台領獎時竟串新任英王查理斯三世(Charles III)。擁有英國國籍的他表示「這是繼承者們重要的一周,對於英國人來說亦擁有新君王」。

Jesse承認多得美國國家電視藝術與科學院(Television Academy)的支持,《傳媒家族繼承人》才能擊敗《魷魚遊戲》等知名劇集。

Jesse其後串爆表示:

(Uh, evidently a little more voting involved in our winning than Prince Charles)

Jesse續補充指,

「並非代表劇集獲得嘅認同比佢(查理斯三世)多,但至起碼仲有其他劇可以揀」

(I’m not saying we’re more legitimate in our position that he is. We’ll leave that up to other people)