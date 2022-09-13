【大行看法】DWS：高通脹時難獲正回報　投資揀個股較追蹤指數更有保障

▲ DWS：高通脹時難獲正回報 投資揀個股較追蹤指數更有保障

雖然通脹開始緩和，但仍保持高位，DWS再下調近乎所有地區的2023年經濟增長預測，料明年歐美的經濟增長均為0.7%，並指預期股票回報率幾乎不會超過低單位數，因此，DWS建議，投資策略應採取主動管理，揀選個股應該較追蹤指數更有保障。他又指，現時保本是當務之急，股票仍是實現該目標的最佳手段。

DWS指，在高通脹的時期，通常難以獲得實際正回報，同時，環球未來數年或面臨增長疲軟的局面，企業盈利的增長將遠低於過往。

對於加息，DWS首席投資官Stefan Kreuzkamp認為，市場預期央行會最早於2023年停止加息並且開始降息的情境不太可能發生。DWS指，聯儲局在未來幾個月會以抑制通脹為優先，故會繼續加息，估計美國利率在2023年第三季達3.5厘至3.75厘。

該行預期，美國物價將顯著走低，預測今年通脹平均為6%，明年則達3.6%。

至於歐洲，由於天然氣及電價急升，或會令歐元區的通脹在秋季超過10%，今年平均達8.2%，預期歐央行會未來數月持續加息。該行相信，通脹到明年才會減速，但預計仍會高於5%。

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編輯：袁諾曦