  • 33°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 18:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】DWS：高通脹時難獲正回報　投資揀個股較追蹤指數更有保障

股市 17:55 2022/09/13

分享：

分享：

DWS：高通脹時難獲正回報　投資揀個股較追蹤指數更有保障

雖然通脹開始緩和，但仍保持高位，DWS再下調近乎所有地區的2023年經濟增長預測，料明年歐美的經濟增長均為0.7%，並指預期股票回報率幾乎不會超過低單位數，因此，DWS建議，投資策略應採取主動管理，揀選個股應該較追蹤指數更有保障。他又指，現時保本是當務之急，股票仍是實現該目標的最佳手段。

DWS指，在高通脹的時期，通常難以獲得實際正回報，同時，環球未來數年或面臨增長疲軟的局面，企業盈利的增長將遠低於過往。

對於加息，DWS首席投資官Stefan Kreuzkamp認為，市場預期央行會最早於2023年停止加息並且開始降息的情境不太可能發生。DWS指，聯儲局在未來幾個月會以抑制通脹為優先，故會繼續加息，估計美國利率在2023年第三季達3.5厘至3.75厘。

該行預期，美國物價將顯著走低，預測今年通脹平均為6%，明年則達3.6%。

至於歐洲，由於天然氣及電價急升，或會令歐元區的通脹在秋季超過10%，今年平均達8.2%，預期歐央行會未來數月持續加息。該行相信，通脹到明年才會減速，但預計仍會高於5%。

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介哈爾濱電氣、中國有色礦業　並分析受壓股中國電力

相關文章：

【大行看法】道富環球邵宇婷：短綫對亞股持「低配」看法　惟香港資本外溢風險有限

【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）

【解碼｜美股】美股周五四巫日　傾向反彈？

編輯：袁諾曦

股票 經濟 加息 美國聯儲局 歐洲央行 通脹

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升132點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）

下一篇文章

【日圓滙價】日圓兌港元5.5窄幅波動　巴克萊：若美通脹意外加劇、日圓或再貶值　但料明年次季末重上135水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裁員潮】高盛料最快下周重啟裁員計劃　將削減約500個銀行家職位
【裁員潮】高盛料最快下周重啟裁員計劃　將削減約500個銀行家職位
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【香港通關】李家超：未決定10月底放寬入境隔離要求　間接證內地人抵港毋須證明已打疫苗
【美股期貨】道指期貨升132點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升132點　靜待8月CPI出爐（不斷更新）
【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早
【MIRROR演唱會】李澤楷願捐1000萬支援阿Mo家人、上周曾到醫院探訪　李牧師：為時過早
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【解讀｜生物科技】拜登簽令擴大生物製造抗衡中國、藥明生物跌兩成　瑞信分析：影響遠不如芯片法案（第三版）
【恒指夜期+北水】藥明生物美團各吸5億　新東方在綫走資
【恒指夜期+北水】藥明生物美團各吸5億　新東方在綫走資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款