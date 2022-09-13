【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%

明日（14日）為澳門賭牌競投截標日，永利澳門（01128）今日（13日）中午公布，已向澳門政府遞交博彩標書，申請政府授予10年博彩批給合約，允許自明年起在澳門經營娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩。消息刺激股價一度抽升逾8%，高見5.32元，收報5.19元，仍升6.1%。

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至於其他博企暫未表態，但早前已表明有意競投新賭牌。值得留意的是，澳門今次賭牌競投將批出6個賭牌，預計今年底前能批出新賭牌，並於明年1月1日起生效。

大行予永利澳門投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧