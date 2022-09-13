▲ 【日圓滙價】日圓兌港元5.5窄幅波動 巴克萊：若美通脹意外加劇、日圓或再貶值 但料明年次季末重上135水平

美國聯儲局接二連三加息，推動美元走強，然而日本堅持超寬鬆政策，美元兌日圓滙價高見145。巴克萊發布外匯及新興市場宏觀策略季度展望報告，提到如果美國通脹意外加劇，美元兌日圓可能在短期內進一步上漲，但中期內將出現下行趨勢。巴克萊料年底美元兌日圓匯價在140水平，明年第二季及第三季回到135及130水平。

美元兌日圓滙價現報142.25，跌0.41%；每百日圓兌港元報5.519水平。

日央行干預效果影響短暫

巴克萊報告指出，美元兌日圓的大幅上漲主要是由於 美國5年期債息率持續上升，以反映聯儲局基準利率及美國正面數據，而不是日本國內因素，包括已知的鴿派日本央行、或大宗商品價格下跌壓力正在緩解。

日本官員將口頭干預升級為實際干預，當前動盪且看似缺乏流動性的市場可能會放大干預效果，但認為美國不願支持聯合干預，以及日美貨幣政策持續分歧，日央行干預效果影響短暫。

巴克萊：美國通脹見頂及增長放緩 對聯儲局加息定價產生壓力

巴克萊認為，日圓滙價中期回升，原因包括1）美國通脹見頂及全球增長放緩或開始對聯儲局加息定價產生壓力。2）隨著大宗商品價格下跌和逐步開放邊境的滯後效應，日本的國際收支可能會有所改善。3）日央行行長黑田東彥任期在2023 年 4 月屆滿，料冬季下任日本央行行長的人選出台或會重新引發對日本未來政策變化的討論，並可能會施加一定的日圓升值壓力。

報告認為，美元普遍走強情況可能會持續到第四季度，但認為關鍵驅動因素，包括歐洲天然氣危機和中國經濟增長恐慌不太可能對日圓構成壓力，但如果市場焦點迅速從全球通脹壓力轉向增長擔憂，美元兌日圓預測的下行風險可能會加劇。

日本息率上行空間有限 中長期遠期息率面臨下行壓力

日本央行繼續專注利用收益率曲線控制（YCC）政策保持低息率，同時實際上放棄匯率穩定，以及 2） 超長天期日本公債收益率已經很大程度上消化 YCC 修訂的風險，認為任何日本息率上行空間都受到限制，

巴克萊料日本中長期遠期息率將繼續面臨下行壓力，鑑於1） 全球經濟衰退的風險日益增加； 2）日本央行貨幣政策背後隱含的「工資目標」； 3） 23 財年繼續減少日本國債發行計劃的預期。

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記者：李哲毅