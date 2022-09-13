【周大調富格曲@iM網欄】笑一笑 減減壓 學校的笑話與趣事

認識一些老師，不時傳來有關學校的笑話與趣事。笑一笑，減減壓。

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開學

九月一日大清早

媽媽對兒子說：Jack，起來吧，你今天要上學啊！

Jack：媽，我不想上學了，學校的同學都不喜歡我，老師不喜歡我，工友不喜歡我，校巴司機連眼尾都不望我一下。

媽媽無奈地說：我明白，我知道。可是，你已經49歲了，而且身為學校的校長，你還是準時回校吧！

華盛頓的故事

一天，Josh 犯了過錯要見訓導主任。訓導主任先向 Josh 耐心講述華盛頓的故事。

訓導主任：Josh，知道嗎？華盛頓雖然砍下了櫻桃樹，但他的爸爸沒有懲罰他。你知道是為什麼嗎？

Josh 回答說：我知，這大概是因為華盛頓當時手扼斧頭。

好老師

為了提升班上的中文水平，中文老師 Miss Wong 不斷加堂、加功課、又默書、又測驗。但是，同學的成績還是強差人意。

Miss Wong：同學們，你們要好好用功讀書，打好基礎。看，你們都是中學生了，中文還是那樣差勁。我小學六年班時，已經熟讀唐詩三百首。

一位同學不以為然：對啊，你的中文那麼好，真的令人羨慕。你的中文老師肯定比我們的好得多了。

à la carte

一天，班上作自由討論，題材圍繞在餐廳用膳應該注重的禮儀。

一位同學問到：老師，其實 à la carte 是什麼意思？

另一位同學搶答說：這說明你去錯了地方。

數學與貓

Mark是一個非常聰明的學生，老師都非常喜歡他。

有一天，數學老師在操場上遇見 Mark，

問他一個數學問題 : Mark，如果我給你兩隻貓，加兩隻貓，再加兩隻貓，你有多少隻貓呢？

Mark : 七隻

老師再問一次：Mark，你小心再聽一次問題。如果我給你兩隻貓，加兩隻貓，再加兩隻貓，你有多少隻貓呢？

Mark : 七隻

老師再問：不如這樣，我改一改問題。如果我給你兩個蘋果，加兩個蘋果，再加兩個蘋果，你有多少個蘋果呢？

Mark : 六個

老師：對，答得非常之好。咁好啦，我再問多你一次。如果我給你兩隻貓，加兩隻貓，再加兩隻貓，你有多少隻貓呢？

Mark : 老師，我家養了一隻貓，6加1等於7，對嗎？

訓導主任

每逢學生在學校犯了校規，訓導老師都要致電有關家長跟進。

老師：家長你好啊，我是學校的訓導主任葉老師。想阻你少少時間，傾一傾關於陳子明的操行問題。

家長：葉老師，我很忙。其實，我對學校的老師都有些不滿，我有打過電話給你們的家長嗎？你又為何要打電話給我呢？

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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