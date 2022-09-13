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【環球加息】景順：各國央行加息75點子是新常態　已實施足夠多「前置式加息」憂現硬着陸　倡加息幅度降至25點子

宏觀解讀 17:44 2022/09/13

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多個主要成熟經濟體持續大手加息。景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，各國央行加息75點子是新常態，但她對它們如此依賴大幅加息感到擔憂。認為是時候根據數據需要實施較小幅度的加息及進行調整，以免出現「硬着陸」。

她指，加息的影響需要較長時間才會在經濟數據中顯現，擔心任何實施75點子加息的央行，都正在將貨幣政策變成一種更為生硬的工具，並冒着過度加息的風險，目前央行可能已實施足夠多的「前置式加息」，現在是時候恢復至加息25點子的水平了。

料美聯儲月內加息半厘

Hooper表示， 歐洲央行不僅於上周加息75點子，其亦宣布將續加息，上周末歐洲央行多名官員強硬的言論亦強化該立場，然而鑑於歐元區經濟脆弱，她認為歐洲央行如此大幅加息似乎是在玩火。她又指，加拿大央行上周亦加息75點子，雖加拿大更有能力承受大幅加息，但擔心加息的滯後效應可能會對經濟造成更惡劣的影響，超出必要。

她表示，市場預期美國聯儲局可能於本月份加息75點子，然而聯儲局已承認，目前為止已實施的緊縮政策的不利影響需較長時間才會在經濟中顯現。她相信聯儲局將兌現其參照數據的承諾，且仍很可能於9月份僅加息50點子。

加息之外，Hooper表示，部分國家將實施財政刺激措施，將令各大央行面對更加複雜的情況。考慮到影響各國經濟的各種因素，她認為各國央行或將受惠於更小幅度的加息，如此才能更好地調整貨幣政策。

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編輯：胡學能

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經濟 財政政策 貨幣政策 加息 美國聯儲局 歐洲央行 加拿大央行

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