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【搜游食誌@iM網欄】回到60年代意大利 祖母輩意菜La Favorita

名人薈萃 18:36 2022/09/13

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疫情下的第三個中秋，愈來愈感到大時大節一家人齊齊整整食餐飯是如此艱難，大兒子在外地工作多年，每年總會在我生日時回港一家人慶祝，順道與家中祖父 母歡度中秋，又怎料到一別就4年多了。這個檔期正排上本是賀歲片的「飯戲攻心」整套戲就是圍繞一家人晚飯共聚時的生活點滴。沒有什麼驚天動地的震攝場面，卻有字字珠璣的生活寫真！一句「屋企人喺邊，邊度就喺屋企」叫我哭笑不得的慨嘆，我的屋企就是隔離政策而變得各據一方！

華人的倫理文化是非常重視一家人同枱食飯，「飯戲攻心」整個故事就是在飯桌上伸展。

共事十幾廿年的同事，特意邀約大家一起與我共聚午餐，慶祝生日，衷心感謝這份盛意，亦老實不客氣自己安排餐廳。週五的La Favorita都非常旺場，太古坊一帶西餐廳不算多，價格合理而又有氛圍的就更少，La Favorita算是帶點與現代時空平行而走，60年代裝潢設計，圃踏入店內，湧著一股喧鬧無拘無束的男女歡笑聲，色調紫紅色，絲絨的溫馨，木器的暖感，令人完全無違和感！叫我回憶起小時候，爸媽帶我去的「豉油」西餐廳，對當時孩童的我，是既新奇又美味！

La Favorita以60年代的華麗做設計的主軸，暖人心窩的自在氛圍。

經理帶著重音節發音的英語介紹餐單，聽得我仿如去了意大利，意大利語每個聲母的發聲都是鏗鏘有力，她令我好有親切感，La Favorita是不折不扣做道地意大利本土「祖母輩」菜式的餐廳，每道菜份量十足。大家心儀的手工意大利麵，以花款多多見稱，我們非常有默契地各點一款不同Pasta，大家就可分享到多種味道！他們的頭盤是有性價比，份量十足不在話下，菜未上已經四處飄香，引頸以待侍應終於端到餐桌上，大家都忘了相機先食，你就可想像那股美食的誘惑是如何厲害。

La Favorita幾道前菜都做得好，吞拿他他配煙花女汁最有味道層次。

意大利菜如中菜般踏踏實實令人有飽足感的愉悅，一整盤的巴馬火腿（24個月）配哈密瓜火箭菜，簡單直接以味道攻撼你的味蕾，鹹香帶油脂香配甜爽脆哈密瓜，純粹是食物品質，夾著火箭菜那股奇特的菜味減低了油膩感。吞拿他他是道地的南意家鄉菜，吞拿魚配上青瓜薄片Puttanesca醬汁，此汁帶微辣，黑橄欖、蕃茄、酸豆和鳀魚的鹹酸味將吞拿魚的鮮味點綴出層次的質感，超正！喜歡意大利菜的自由奔放不拘泥造型而將味道放在首位！Beef Carpaccio生牛肉薄片配上火箭菜即刨帕馬臣芝士灑面，一個爆滿紅、黃、綠的開胃菜，豈會叫人不垂涎欲滴！

不可少看這道松露醬紅蔥意大利手工麵，簡單食材，認真的烹調，再配生刨白松露，香氣撲鼻，沈睡的味蕾也甦醒過來。

第2道是大家期待的手工意大利麵，一碟碟色彩亮麗的Pasta盛上後，大家都有莫明的興奮，猶如置身拿坡里食著意大利媽媽煮給孩子們食的家庭麵食，每款麵都見手揉，帶著柔韌筋度，彈牙爽口，麵條都掛滿豐盈的醬汁，看得高興，食得過癮。普通到不可再普通的肉醬意粉，是用彎彎曲曲波浪型的鵝腸麵，每個拐彎都沾滿蕃茄肉醬，稠度剛好，水漾般黏著麵條。另一款松露牛油紅䓤意大利麵，上菜時即場堂前生刨白松露，紛飛雪片飄散在麵條上，當麥香、蛋香遇上松露的濃香馥鬱，散出如香水的前、中、後調般縈繞徘徊不散，完全體會什麼叫做「Less is more」！

香煎和牛三成熟度，掌握自如，配置熱菜盆，以防出血水。

成熟度的香煎和牛，肉心保持鮮嫩，仿如三文治夾心肉，認真烹製。

主菜令我欣賞La Favorita的廚師團隊，雖然味蕾已被前菜和麵食所俘虜，「神智」仍是清醒，我們故意點了兩客煎和牛牛扒，廚師掌控牛扒的生熟度，就完全反映他是否專心、熱誠地工作，一份Medium Raw（即3成），一份是Medium（5成），好多餐廳、扒房對客人所要求的生、熟度，廚房工作人員大都是馬虎了事，差不多已7成或以上熟度，根本就沒有用心，亦不痛下苦功，尊重自己、尊重客人。是日真的是驚喜，兩份牛扒完全呈現我們所要求的熟度，對客人來說就是一份專業的尊重和誠意！

 

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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