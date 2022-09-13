【中小企導航@iM網欄】數碼轉型 企業的業務新增長點

數碼轉型確是近年業界十分熱門的課題，各大企業紛紛引入各類的先進資訊管理/應用系統來達成數碼轉型的目的。其實，對企業而言，數碼轉型的真正意義是甚麼 ?

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

數碼轉型可以看成為企業增長（Business Growth）的一個策略，企業透過應用先進的數碼科技來提升現有業務的生產力 （Productivity）以獲取更大的利潤，或開發新的業務模式 （Business Model）以獲取新的業務增長點。我們所指的數碼科技包括ABCD，即人工智能（Artificial Intelligence）、 區塊鏈技術（Blockchain Technology）、雲計算（Cloud Computing）和大數據（Big Data），透過有效應用這些數碼科技來優化現有業務流程或開拓新的業務模式。

優化養殖螃蟹業務流程

舉個應用數碼科技來優化現有業務流程的例子，一家養殖螃蟹的企業，知悉重皮螃蟹的售價比一般的螃蟹高出15%，他們嘗試要求養殖場的工人每天定時巡查，用他們的經驗挑出重皮螃蟹，但結果是成功率不高，而且成本不輕，在無可奈何的情況下，他們只好放棄這個念頭。重皮螃蟹的形成是螃蟹生長過程的一個狀態。甲殼類動物如螃蟹、龍蝦等，它們的生長過程都是經過一段時間後，在原有的硬殼內先生長出一個軟殼，然後，再把原有的硬殼脫掉，在脫掉的那一刻，螃蟹長大了一點，而軟殼在接觸到海水後便開始變硬，等待軟的外殼完全變硬，螃蟹就比原先大隻了。所以，螃蟹在脫掉硬殼前的一刻，就是重皮螃蟹的狀態，在這一刻把它們挑出來便是了。

要有效及在合理成本下把重皮螃蟹挑出，現時他們可以應用人工智能和電腦視覺 （Computer Vision）進行廿四小時監察，透過人工智能識別重皮螃蟹的外觀特徵，再以機械手臂把識別出來的重皮螃蟹撿走，應用數碼科技在現有業務流程上，把不可能變成可能，提升企業利潤。

把握 IoT 業務增長點

另外一個關於開拓新的業務模式的例子，一家原為電腦配件分銷商的企業，有效把握IoT （Internet of Things） 這新科技的契機，配合人工智能、雲計算和大數據的應用，開發了一套智能家居解決方案，應用APP遠程控制家居設施，獲取了一定的利潤。企業在原電腦配件分銷的基本業務上，增添多一個業務，形成新的業務增長點。

在數碼轉型上，企業應按自身的需求，選擇合適的增長策略，再選取相關的數碼科技，實施相應的數碼轉型，而不應盲目跟隨別入的步伐。同時，企業可以透過申請創新科技署的科技券 （Technology Voucher） 以降低投資成本，讓投資效益更高。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

更多中小企導航@盧威林博士的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！