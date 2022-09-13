【復星系】 傳銀保監要求銀行摸底復星系債務敞口 復星股價一度跌逾7%

據外媒引述消息人士指，銀保監近期要求商業銀行摸底復星集團的債務敞口，同時中國北京國資委已要求國企對復星的財務風險敞口展開審查，包括不限於股票、持有股權、資金出借等業務合作情況，但未有要求調整雙方業務往來。而復星發聲明強調集團的營運仍然健康並有能力應對挑戰，經向北京國資委查詢後得知屬當局日常信息搜集工作。

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近期復星系大舉出售旗下核心資產，包括減持復星醫藥（02196）、復星旅遊文化（01992），令市場憂慮其債務問題，引發復星系股價大瀉。受上述消息拖累，復星國際（00656）今日（13日）一度跌逾7%，低見4.73元，收報4.9元，跌4.1%；復星醫藥（02196）跌1.9%，報21.2元；復星旅遊文化（01992）跌1.1%，報7.42元。

外媒引述消息報道，復星集團正逐步處理資產以償還債項。

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記者：郭秀慧