【科技產品】蘋果全新硬件訂閱月費計劃 新產品推出時會為訂戶升級 著名蘋果爆料者：最快今年年底推出

現正接受預訂的蘋果全新iPhone 14系列智能手機，一如以往廣受果粉歡迎，部分如Pro Max 512GB的熱門型號，本地出貨時間已經排至10月底至11月初。不過，傳聞中伴隨著今年iPhone 14發布的「硬件訂閱服務」（Hardware subscription service）卻仍然未見蹤影。《彭博社》專欄作者兼著名蘋果消息爆料者Mark Gurman，在他最新一期的《Power On》專欄中表示，這項服務最早可能會在今年年底推出。

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此項服務早於今年3月已於網上流傳，當時Mark Gurman將之形容為「蘋果迄今為止對自動經常性收入的最大推動力。」

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這種全新的硬件訂閱服務，可與Apple One訂閱服務及AppleCare保養服務捆綁在一起發售。AppleCare及Apple One目前為各自獨立的服務，但據說當用戶通過全新的硬件訂閱計劃購買iPhone時，將會自動獲得AppleCare。 新計劃的月費將有別於現時12或24個月的分期付款計劃，具體費用將取決於用戶選擇的裝置，相關月費現時仍然待定。

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據了解，蘋果曾討論過讓用戶在新產品型號出現時，自動將他們的裝置升級為新型號。根據慣例，蘋果每年都會為iPhone、iPad和Apple Watch推出新型號產品。

Mark Gurman稱蘋果正在「積極測試這項新服務」：「蘋果確實仍在開發一項將與其Apple One捆縛在一起的硬件訂閱服務。蘋果正在積極測試這項新服務，我預計它會在今年稍後或明年推出。」

蘋果未有在發布iPhone 14的同時宣布硬件訂閱服務，原因是為了「降低發布日的複雜性」，畢竟它會增加多一種購買iPhone的方式。傳言下月蘋果將會舉行一個以iPad和Mac為主題的發布活動，這可能是蘋果宣布硬件訂閱服務的最佳時機，為年底的傳統假期消費旺季鋪路。

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責任編輯：嚴浩文