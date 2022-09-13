  • 33°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技產品】蘋果全新硬件訂閱月費計劃 新產品推出時會為訂戶升級 著名蘋果爆料者：最快今年年底推出

環球政經 19:16 2022/09/13

分享：

分享：

現正接受預訂的蘋果全新iPhone 14系列智能手機，一如以往廣受果粉歡迎，部分如Pro Max 512GB的熱門型號，本地出貨時間已經排至10月底至11月初。不過，傳聞中伴隨著今年iPhone 14發布的「硬件訂閱服務」（Hardware subscription service）卻仍然未見蹤影。《彭博社》專欄作者兼著名蘋果消息爆料者Mark Gurman，在他最新一期的《Power On》專欄中表示，這項服務最早可能會在今年年底推出。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

此項服務早於今年3月已於網上流傳，當時Mark Gurman將之形容為「蘋果迄今為止對自動經常性收入的最大推動力。」

【延伸閱讀】【手機訂閱】蘋果擬推硬體產品「訂閱服務」 月租iPhone最快今年底推出

這種全新的硬件訂閱服務，可與Apple One訂閱服務及AppleCare保養服務捆綁在一起發售。AppleCare及Apple One目前為各自獨立的服務，但據說當用戶通過全新的硬件訂閱計劃購買iPhone時，將會自動獲得AppleCare。 新計劃的月費將有別於現時12或24個月的分期付款計劃，具體費用將取決於用戶選擇的裝置，相關月費現時仍然待定。

【延伸閱讀】【智能手機】iPhone 14系列內地現搶購潮 預購人數突破百萬人 Pro Max型號發貨已排到10月中下旬

【延伸閱讀】【智能手機】俄羅斯無視西方制裁 當地民眾照樣可買蘋果iPhone 14水貨 惟交貨長達4個月售價更貴

【延伸閱讀】【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星

據了解，蘋果曾討論過讓用戶在新產品型號出現時，自動將他們的裝置升級為新型號。根據慣例，蘋果每年都會為iPhone、iPad和Apple Watch推出新型號產品。

Mark Gurman稱蘋果正在「積極測試這項新服務」：「蘋果確實仍在開發一項將與其Apple One捆縛在一起的硬件訂閱服務。蘋果正在積極測試這項新服務，我預計它會在今年稍後或明年推出。」

蘋果未有在發布iPhone 14的同時宣布硬件訂閱服務，原因是為了「降低發布日的複雜性」，畢竟它會增加多一種購買iPhone的方式。傳言下月蘋果將會舉行一個以iPad和Mac為主題的發布活動，這可能是蘋果宣布硬件訂閱服務的最佳時機，為年底的傳統假期消費旺季鋪路。

【智能手機】蘋果iPhone 14系列今晚8點開售 舊機Trade-in最高可享5,750元優惠 一文看清換購程序【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

【溫股知新】把握後市潛在反彈   港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 蘋果（Apple，美：AAPL） 智能手機 Apple iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone iPad Apple Watch

上一篇文章

【溫股知新】港股預期反彈 個股仍然難揀

下一篇文章

【新股IPO】鎳交易商力勤資源傳10月招股 集資10億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【物業冷知識】新盤超迷你但樓底夠高 時興單位內加建「閣仔」 原來隨時違反建築條例?
【物業冷知識】新盤超迷你但樓底夠高 時興單位內加建「閣仔」 原來隨時違反建築條例?
【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位
【新盤開售】MIAMI QUAY I 今首輪開售138伙 折實524.2萬元起 截至傍晚暫售出共42個單位
曾淵滄：香港不跟足美國加息
曾淵滄：香港不跟足美國加息
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【智能手機】iPhone 14發表後三星即時出招 連發多條推文取笑蘋果 指蘋果科技創新能力不及三星
【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」
【減價成交】屯門南屋苑呎價只係7千幾 兩房戶業主即場劈價40萬 外區首置客420萬元「即睇即買」
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
【有相睇】將軍澳都會駅現時光倒流價　三房套850萬沽　呎價僅1.35萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款